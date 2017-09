NRK: Mammon 2 nominert til Emmy

Serien Mammon gikk på NRK1 fra 2014 til 2016 og vant to priser under Gullruten 2016. Nå er den nominert til en av verdens gjeveste dramapriser.

Sesong 2 av NRK-serien Mammon er blitt nominert til beste drama i årets International Emmy Awards, melder NRK.

Den internasjonale Emmy-prisen deles ut i elleve kategorier, fra beste komedie til beste såpeopera. Prisen deles ut til programmer produsert og sendt utenfor USA.

MAMMON: Peter Verås spilt av Jon Øigarden. Nå er Mammon 2 nominert til Emmy-prisen for beste dramaserie.

I kategorien for beste drama kjemper Mammon 2 mot australske Wanted, brasilianske Justica og japanske Moriribito: Guardian of the Spirit.

Nesten 700.000 seere

Mammon er en norskprodusert thriller-serie som ble sendt på NRK 1 i 2014 og 2016.

Serien ble skapt av NRK-produsenten Vegard Stenberg Eriksen og broren og manusforfatteren Gjermund Stenberg Eriksen. Hovedrollen spilles av skuespilleren Jon Øigarden.

Handlingen i den Emmy-nominerte sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger, etter drapet på en norsk toppjournalist.

Serien hadde 692.000 seere under sesong 2.

To priser under Gullruten

Ifølge NRK hadde sesong 2 av mammon et budsjett på 50 millioner kroner.

Serien vant to fagpriser under Gullruten 2016, for beste lydproduksjon og beste kostyme/sminke.

Under International Drama Awards i Seoul i 2014 vant sesong 1 av serien to priser, for beste mini-serie og beste regissør. Serien var også nominert for prisen beste manuskript.

Brødrene Gjermund (t.v) og Vegard Stenberg Eriksen står bak thrillerserien Mammon.

