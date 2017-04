NRK-video skaper voldsomt engasjement på Facebook

ANNONSE

Gjennom to år har NRK fulgt tiggermiljøet i Bergen. Resultatet får vi se i Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» førstkommende tirsdag.

Søndag la NRK Brennpunkt ut en teaser på sin Facebook-side. I teaser-videoen stiller NRK spørsmålet «handler det om penger i koppen?», og viser videoklipp av en mann som tigger på gaten i Bergen, men som på Facebook skryter av alle pengene han tjener.

Videoen har over 1,4 millioner visninger, og har skapt et voldsomt engasjement på Facebook. Nærmere 13.000 har delt videoen, og i kommentarfeltet diskuteres det heftig.





- Har aldri blitt svindlet



Sammen med kona er mannen en del av et nettverk som NRK har kartlagt i Bergen. På vei tilbake til Romania reiste de gjennom Ringerike, hvor de fikk husly av nordmenn over natten, skriver NRK.

I kommentarfeltet er det enkelte som reagerer på fremstillingen av de som åpnet hjemmene sine for tiggerne.

«Jeg er portrettert i den dokumentaren. Jeg har aldri blitt svindlet slik dere fremlegger det,» er det en som skriver, og legger til at han ga husly til ei høygravid dame.

«De fikk hjelp i Hønefoss da de måtte sove ute i en bil i minus 10 grader og kvinnen var høygravid. Derfor fikk de hjelp. De fikk også hjelp med klær og utstyr til mor og barn da de skulle reise tilbake til Romania pga kulden i Norge og fordi en mor med et nyfødt barn uten bosted ikke kan selge blader ute på gata,» skriver en annen.

Andre kommenterer at dette kun er en teaser-video, og at man bør unngå å konkludere med noe som helst før man har sett hele dokumentaren.

NRK skriver selv i kommentarfeltet at de oppfordrer alle som kommenterer til å skille mellom enkeltpersoner og grupper.

«Nettverket vi har kartlagt er ikke representanter for alle som tigger, ikke engang alle tiggere i Bergen. De som hjalp disse da de var på gjennomreise i Ringerike hadde ingen forutsetning for å vite hva som foregikk i Bergen, og handlet i god tro med gode hensikter,» skriver NRK.

Nettavisen har kontaktet Brennpunkt-redaksjonen for kommentar, men har så langt ikke fått svar.

TEASER-VIDEOEN til Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» får mye oppmerksomhet på Facebook.

Debatt



Videre går diskusjonen i kommentarfeltet på hvorvidt nordmenn er naive som gir penger og husly til tiggerne, eller om det uansett er fint å hjelpe.

Dette er langt fra en ny debatt, og i løpet av de siste årene er det mange som har gjort et forsøk på å skaffe mer kunnskap om tiggermiljøene i Norges storbyer.

I en forskningsrapport fra Fafo i 2015, som blant annet var bygd på intervjuer med 1269 tilreisende i Oslo, Stockholm og København, svarte forskerne på en rekke påstander om tiggerne i Oslo.

I 2016 skrev varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) i Kristiansand at tiggerne tjente så mye penger i Norge at de hadde råd til å bygge nye hus i Romania.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum mente da at det å lykkes med å tigge seg ut av ytterste fattigdom, var positivt.



«Det er ikke et problem i seg selv at tiggere vi kjenner fra gaten i Norge, får råd til å kjøpe seg et enkelt hus i Romania. Tvert imot er det mye bedre om pengene tiggerne får faktisk går til å heve levestandarden deres, og ikke forsvinner til bakmenn. Poenget med å gi tiggere penger kan ikke være å holde tiggerne nede i fattigdom,» skrev Stavrum i et blogginnlegg i august 2016.

