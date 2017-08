NSB starter samarbeid med Nabobil

Nå skal du få spørsmål om du trenger bil fra stasjonen.

Nabobil er et konsept som er mest kjent i større byer i Norge.

Prinsippet er enkelt. Den nettbaserte delingstjenesten kobler bileiere med folk som trenger bil. Rundt 5000 biler er i dag registrert i systemet.

Så langt har 100.000 registrert seg som brukere av tjenesten. Mange pendlere og de som reiser sporadisk bruker bil til og fra stasjonene, som gjerne ikke ligger der folk bor.

Derfor har NSB inngått et samarbeid med Nabobil.

- Biler står stille 95 prosent

- Å få NSB med på laget er stort. De har en bred og lojal kundegruppe som det blir spennende å tilby våre tjenester til, sier Even Tangen Heggernes, daglig leder i Nabobil.

- Bildeling er ikke bare i vinden, men det er også en smart og effektiv måte å utnytte en bilpark som vi vet står stille 95 prosent av tiden, sier han.

Pendlerparkering ved E-18 på Lierskogen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix





Oppfordrer ikke flere til å kjøre

NSB persontogs konserndirektør Arne Fosen mener det ikke er problematisk at NSB oppfordrer til bilkjøring.

- For oss er dette et viktig og riktig samarbeid, da vi ser muligheten til å løse en reell utfordring for de reisende, både pendlere, ferie- og fritidsreisende, sier han til Nettavisen.

Les også: SJ vil konkurrere med NSB

Han mener NSB ikke oppfordrer til at flere skal kjøre bil.

- Det vi vil bidra til er en bedre utnyttelse av eksisterende bilpark, hvor vi også tror dette vil ha effekt på trafikkflyten. Samt at flere tar toget på deler av strekningen fordi de vet at det er gode løsninger for å komme seg til og fra stasjonen, fremfor å kjøre bilen hele veien.

Konserndirektør for persontog, Arne Fosen mener det er viktig å løfte frem nye løsninger.





Leie ut bilen til togpassasjerer

- Vil et slikt konsept kunne fungere utenfor de største byene?

- Ja, det har vi tro på. Men dette er fremdeles nytt for oss og vi er spente på hvordan dette vil bli tatt i bruk av NSB og våre reisende. Per i dag er de største mulighetene for å skaffe en bil rundt de store byene, men dette er også et marked hvor det skjer mye i høyt tempo. Vi vil uansett være med på å løfte frem nye muligheter og bidra på vår måte til denne utviklingen, sier Arne Fosen til Nettavisen.

Samarbeidet innebærer at reisende som parkerer bilen i nærheten av en stasjon kan leie den ut til stasjonens tilreisende. Og når du kjøper billett hos NSB vil du får spørsmål om du trenger bil fra stasjonen.

- Jobber med å bli bedre

- Bør ikke NSB først få sitt tilbud mest mulig feilfritt før de inngår samarbeid med andre?

- Vi jobber hele tiden med å forbedre tilbudet vårt og ser også at dette gir gode resultater, både på hvor mange som reiser med oss og at kundetilfredsheten vår blir bedre og bedre. Dette gjør vi samtidig som vi ser på nye muligheter som åpner seg og som er viktig for våre kunder. Så jobber Bane NOR fortløpende med å forbedre infrastrukturen, noe som også påvirker hvordan vi får kjørt togene våre, sier han.

NSBs konserndirektør om fremtidens pendling: