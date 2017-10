NVE forsøker å framprovosere ras på Mannen

Beboerne i fareområdet for det rasutsatte fjellpartiet Mannen i Romsdal er evakuerte og NVE har startet forsøket på å framprovosere et ras.

NVE begynte natt til fredag å tilføre vann til det ustabile fjellpartiet.

– Resultatet er usikkert, men vi gjør et forsøk fordi vi ønsker at et skred skal utløses, slik at belastningen til de som bor under det ustabile fjellpartiet, skal bli mindre, sa pressevakt Arne Søiland til VG ved 3-tiden natt til fredag.

Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet. Farenivået ble hevet til oransje mandag på grunn av prognoser om mye nedbør, som var ventet å komme tirsdag. Torsdag ble nivået hevet til rødt.

– Bevegelsene var onsdag kveld klokka 22 over 42 millimeter i døgnet, noe som tilsier rødt farenivå, opplyser seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).

Fire husstander evakuert

Kommunen hadde torsdag løpende dialog med de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen.

– Beboerne har i hele dag vært forberedt på at noe kunne skje, og da vi fikk beskjed fra NVE rett før klokken ti var de klare. Evakueringen gikk veldig greit, sa ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma kommune til NTB i 23-tiden torsdag kveld.

Beboerne i to av husstandene er kjørt til en campinghytte ikke langt fra Mannen, mens beboerne i de to andre husstandene har ordnet seg med privat innkvartering.

– De opplever dette som veldig slitsomt. Dette er fjerde evakueringen de er med på, og det tar på å leve slik, sier ordføreren.

Usikkert

Torsdag kveld har kommunen samlet beredskapsgruppen. De sitter sammen med personell fra NVE og følger situasjonen.

Det er usikkert om vannet som pumpes ned i fjellsprekken i det hele tatt vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. NVE anser likevel forsøket som verdifullt fordi man får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.

Raumabanen stengt

Togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes er stengt for trafikk på grunn av rasfaren, opplyser Bane Nor på sine nettsider.

Hvor lenge Raumabanen vil være stengt er uvisst. Bane Nor oppfordrer reisende til å følge med på nettsidene eller på skjermer på stasjonen.

