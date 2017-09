Ny bilbrann i Oslo

Brannvesenet slukket natt til onsdag en bilbrann på Stovner i Oslo. Ingen ble skadd i brannen som spredte seg til ytterligere en bil.

Klokka 1.15 onsdag meldte politiet at nødetatene rykket ut til stedet. Det var ikke fare for at ilden skulle spre seg til bygg i nærheten, men brannen spredte seg til en annen bil som fikk noe skader.

Rundt 50 minutter etter at politiet meldte om saken, opplyste de at brannen var slukket. Politiet hadde da avsluttet søk og undersøkelser på brannstedet. Brannen vil bli etterforsket.

Siden mai har rundt 20 biler brent i Oslo, flere av dem forskjellige steder i Groruddalen. Politiet tror brannene er påsatt.

