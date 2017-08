Ny forskning på energidrikk med skremmende resultat

- Unge som drikker energidrikk, har en langt større risiko for å begynne med harde, narkotiske stoffer.

Forskerne mener at unge voksne, mellom 21 og 24 år, som har et stort forbruk av energidrikker, har større risiko for å misbruke kokain, alkohol og andre narkotiske stoffer når de passerte 25 år.

Det er konklusjonen i en ny studie ved Universitetet i Maryland i USA. Studien er publisert på nettstedet Drug and Alcohol Dependence. Nettstedet er dedikert til forskning, kommentarer og analyser om narkotika- alkohol og tobakkmisbruk.

American Beverage Association setter spørsmålstegn ved undersøkelsen.

Større risiko



Forskerne i Maryland har undersøkt 1099 personer over en fireårsperiode. Litt over halvparten av disse, ble vurdert til å være avhengig av energidrikk.

Forskerne fant ut at disse unge hadde en langt større risiko for å utvikle avhengighet av tunge stoffer som kokain og amfetamin når de passerte 25 år.

- Dette viser at et vist bruk av energidrikk henger sammen med senere stoffmisbruk, sier professor Amelia Arria, som har ledet undersøkelsen, skriver danske BT.

Tviler på undersøkelsen



Visepresident William Dermody i American Beverage Association, stiller spørsmål ved metodene som har blitt brukt i undersøkelsen, og mener den ikke beviser årsakssammenheng.

- De vanligste energidrikkene har blitt nøye studert av helsemyndigheter verden over, inkludert en nylig studie av European Food Safety Authority, og konklusjonen er at de er trygge å konsumere. Ingenting i denne studien avviser dette faktum, sier han til ABC10.com.

Les også: Advarer unge mot å blande energidrikk og alkohol

Les også: Tenåring døde etter å ha drukket for mye koffein

Les også: Forskere advarer: Så skadelig er selv én boks energidrikke