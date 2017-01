Ny knallmåling for Frp

ANNONSE





Frp går fram for andre måned på rad, øker med 2,9 prosentpoeng og sørger med 16,3 prosents oppslutning for marginalt borgerlig flertall på januarmålingen Opinion har gjort for ANB.

– Jeg synes 2017 har startet bra. Det er alltid hyggelig med gode målinger, og det gir ekstra inspirasjon i oppkjøringen til valget, sier Jensen til ANB.

Det tilsvarer Frps valgresultat i 2013, det tredje beste stortingsvalget i Frps historie.

- Motiverende

Senterpartiet har også grunn til å smile med en fremgag på 1,8 prosentpoeng til 8,3 prosent.

– Det er veldig hyggelig og motiverende å få oppleve sånne målinger. Jeg tror det handler om at vi har vært tydelige på at vi ønsker tjenestene nær folk, og at vi ikke ønsker de stordriftsfordelene regjeringen er blitt talsmenn for, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til ANB.

Kritisk for Venstre og SV

Venstre havner igjen under sperregrensen, ned 0,4 prosentpoeng til en oppslutning på 3,7.

Venstre vaker under den magiske grensen på fire prosent.

SV lider samme skjebne og får kun 3,6 prosent oppslutning i den ferske målingen.

Arbeiderpartiet får 34 prosent, Høyre 23,3, KrF 5,6, Rødt 2,0 og MDG 2,7.