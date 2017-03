Ny måling: Senterpartiet er større enn Frp

ANNONSE

Den oppsiktsvekkende målingen er utført av Ipsos MMI for Dagbladet.

Det betyr at Trygve Slagsvold Vedum leder Norges tredje største parti, med god margin.

- Da vi sa at vi skulle bli større enn Frp lo folk av oss og sa vi hadde tatt for mye Møllers tran, sier Sp-lederen til Dagbladet.

Senterpartiet stjeler velgere fra alle kanter og får rekordoppslutning i Vårt Lands måling.

– Noe av det som skjer nå, er at kampen mot sentralisering favner mye bredere enn for eksempel motstand mot ulv. Skillelinjen sentrum/periferi skjærer over alle konfliktlinjer i Norge, sier professor Bernt Aardal til Vårt Land.

Parlamentariske leder i Frp, Harald Nesvik, er ikke fornøyd med Dagbladets meningsmåling.

- Det er altfor dårlige tall. Vi må bli bedre. Vi må jobbe mer og få ut budskapet om hva vi holder på med, sier han til Dagbladet.

Dagbladets måling gir også Arbeiderpartiet en oppslutning på 30,9 prosentpoeng, en marginal tilbakegang på 0,7 prosentpoeng fra forrige måling. Høyre får en oppslutning på 25,3 prosentpoeng, fram 1,5 prosentpoeng.

De andre partiene scorer som følger: KrF 5,3 prosentpoeng, Venstre 4,2, mens SV faller under sperregrensa med en oppslutning på 3,9 prosentpoeng. Rødt kommer inn på Stortinget med ett mandat og en oppslutning på 2,5 prosentpoeng, marginalt bedre enn MdG, som får 2,4 prosentpoengs oppslutning.