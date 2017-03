ANNONSE

Tora Bakke Håndlykken (34) blir ny nyhetsredaktør i VG, skriver avisen selv.

Bakke Håndlykken har vært leder for VGs nyhetsavdeling siden 2015, under nyhetsredaktør Gard Steiro, og har dermed hatt ansvar for den løpende nyhetsjournalistikken på alle plattformer.

I fjor høst ble hun kåret til årets medieledertalent, med superlativer som inkluderende, journalistisk dyktig og ambisiøs.

Ledertalentet Tora Håndlykken.

«Hun er åpen og søkende etter nye måter å fortelle historier på og har en sterk etisk bevissthet, med den høye standard som breaking news krever av et mediehus som publiserer de fleste av døgnets timer» heter det i begrunnelsen.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig. Særlig fordi det var så mange andre dyktige nominerte. Det er stor stas, uttalte hun da.