Ny omdømmenedtur for Reitan-gruppen

- Ingen hemmelighet at vi har hatt en turbulent omstillingsperiode.

I Ipsos' 2017-rapport om omdømme går Reitan-gruppen på enda en smell.

Gruppen - som eier Rema 1000, Narvesen, 7-Eleven og UnoX - er blant selskapene som i undersøkelsen har størst negativ endring, skriver Aftenposten.

- Vi har sett at matvarebransjen har opplevd sviktende omdømme de siste årene, men spesielt har dette rammet Reitan-gruppen, som denne gangen nok får merke folks misnøye med «bestevenn-strategien». Reitan står for det største fallet i årets undersøkelse, sier avdelingsleder i Ipsos, Kristin Rogge Pran, til avisen.

Fall på 37 prosent

29 prosent av de spurte svarte at de har et meget godt inntrykk av selskapet, det er et fall på 37 prosent fra samme måling i 2016. Andelen som svarte at de har et dårlig inntrykk har økt fra 24 til 35 prosent.

Kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum, sier til Aftenposten at de vil brette opp ermene og gjøre det bedre neste gang.

- Det er ingen hemmelighet at selskapet har hatt en turbulent omstillingsperiode i første halvår, da denne målingen ble gjennomført, sier hun.

- Aldri sett noen falle så mye

I mars viste Kantar TNS' årlige omdømmeundersøkelse at Rema 1000 hadde falt med 32 poeng fra samme undersøkelse i 2016

Det er et historisk stort omdømmefall, sa bedriftsrådgiver i Kantar TNS, Jonny Nordøy, til E24 den gang.

- Rema 1000 setter ny rekord, jeg finner ingen hvis omdømme har falt like mye på bare ett år, sa han.

- Ble mye styr rundt bestevenn-strategien

Ved nyttår lanserte Rema 1000 kundefordelsappen «Æ», samtidig med den såkalte «Bestevenn-strategien». Som en følge av strategien ble flere merkevarer kastet ut av butikkene, for å gjøre plass til andre leverandører.

- Æ-appen er bra og en gavepakke til Remas kunder, men det ble veldig mye styr rundt bestevenn-strategien, sa dagligvareekspert Odd Gisholt til Nettavisen da de ble kjent at Rema 1000 mistet markedsandeler til konkurrentene i mars.

I tillegg til fall i omdømmeundersøkelser, har Rema 1000 mistet markedsandeler til konkurrentene.

Taper markedsandeler

I forrige uke viste tall fra markedsanalysebyrået Nielsen at kjedens markedsandel har falt med én prosent, mens lavpriskonkurrentene Extra og Kiwi økte sine med henholdsvis 1,3 og 0,9 prosent.

Fortsetter trenden kan det bety at Kiwi går forbi Rema 1000 som Norges største dagligvarekjede. Det er nå kun 2,5 prosentpoeng som skiller de to lavprisgigantene, mot 4,4 prosent for et år siden.

Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, sa til Nettavisen i forrige uke at tallene ikke er overraskende.

- I første halvår hadde vi nedgang i andel på cirka ett prosentpoeng, målt mot fjoråret. Dette har jo også vært poengtert i flere nyhetssaker tidligere i år. I etterkant har omsetningen og markedsandelene flatet ut. Vi må bare stå på og våre kjøpmenn og ansatte jobber hardt hver dag for å gi kundene våre de laveste prisene, skrev hun til Nettavisen.

