Ny oppfinnelse trekker drikkevann rett ut av lufta

ANNONSE

Nyvinningen, som kan være til stor hjelp for folk som lever i tørkerammede områder, omtales i en vitenskapelig artikkel publisert i fagtidsskriftet Science, gjengitt av Reuters.

- Den tar vann fra luften og fanger det, forklarer en av medforfatterne til artikkelen, ingeniør Evelyn Wang ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Det finnes allerede produkter som utvinner vann fra luft, men det spesielle med den nye prototypen er at den ikke trenger energi og at den virker i områder med svært lav luftfuktighet. Den kan produsere flere liter drikkevann per tolvte time, ifølge forskerne.

- Nå kan vi nå ut til områder som er svært tørre. Vi kan gi folk en slik boks, og de kan enkelt bruke den, sier Wang.

Fått med deg denne?