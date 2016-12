Ny rekord på Oslo Børs

ANNONSE

Sluttnoteringen torsdag lå 0,26 poeng over rekorden fra 12. desember, da det varslede kuttet i oljeproduksjonen fikk børsen opp til 686,10 poeng.

Selv om børsen gikk opp, endte seks av de ti mest omsatte i rødt. Statoil toppet som vanlig omsetningslisten, men aksjen falt 0,06 prosent. Telenor var nest mest omsatt og gikk opp 1,8 prosent. Marine Harvest på tredjeplass falt med 0,2 p

Dagens vinner er InterOil Exploration and Production som steg hele 72,8 prosent. Det skjedde etter at det ble kjent at selskapet hadde sikret seg bidrag til finansieringen av fire brønner i Colombia, ifølge E24.

Bergen Group er dagens taper, med et fall på 10,2 prosent. Fred. Olsen Energy startet dagen med et stup, men endte med 6,0 prosent fall.

De viktigste europeiske indeksene falt torsdag. FTSE 100 i London falt 0,01 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk ned 0,2 prosent og DAX 30 i Frankfurt var ned 0,3 prosent.

Samtidig var oljeprisen på vei opp igjen torsdag ettermiddag. Nordsjøoljen ble omsatt for 56,50 dollar per fat, mens amerikansk lettolje gikk for 54 dollar fatet. (©NTB)