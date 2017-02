Ny rettskjennelse mot Trumps innreiseforbud

ANNONSE

Den midlertidige forføyningen er utstedt av den føderale dommeren Andre Birotte, på begjæring fra advokaten Julie Goldberg, som representerer jemenittene.

- Dette er mennesker som flykter fra krig, det er folk som er skadd, folk som ikke får den medisinen de trenger, som sitter fast i transitt i Djibouti. Det er kvinner, og det er barn av amerikanske borgere. Det er budskapet jeg har å dele, sier Goldberg.

Kjennelsen i California kommer i kjølvannet av lignende avgjørelser fra New York, Virginia og Washington i dagene etter at Trump innførte midlertidig innreiseforbud for borgere fra sju land, inkludert Jemen. Alle landene som er omfattet av det 90 dager lange forbudet, har overveiende muslimsk befolkning.