Ny runde om hijab-nekt i lagmannsretten

Ankesaken starter i Gulating lagmannsrett 3. januar. I tingretten i september ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot pluss 5.000 kroner i sakskostnader etter at hun hadde nektet Baryan adgang til sin frisørsalong fordi 24-åringen brukte hijab.

Fikk «hetta»

I retten argumenterte Hodne blant annet med at hun anser hijab som et «ekstremt politisk symbol», at plagget gir henne angst og at hun fikk «helt hetta». Hun kommenterte også den aktuelle hendelsen med at hun ikke ønsker «ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme».

Retten fant ingen momenter i formildende retning, og ila Hodne en bot som var høyere enn det aktor hadde lagt ned påstand om.

– Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte handlet forsettlig, nemlig at hun med vitende og vilje diskriminerte Bayan ved å vise henne vekk fra salongen fordi Bayan var muslim, skrev tingrettsdommer Ingrid Håvarstein Eldøy.

Malika Bayan ble kastet ut av frisørsalongen til Merete Hodne fordi Bayan bruker hodeplagget hijab. Hodne ble dømt for diskrimininering i tingretten, men anket. Nå kommer saken opp i lagmannsretten.

Hodne har vært politisk aktiv i Stopp Islamiseringen av Norge og i den islam- og innvandringsfiendtlige organisasjonen Pegida, og i dommen la tingretten vekt på kommentarer hun har skrevet på Facebook, som at «islam er mye verre enn nazisme».

Anke tatt til følge

Hodne anket kjennelsen på stedet fordi advokaten hennes mente den rettslige avgjørelsen var for tynn, og fordi det er snakk om en prinsipiell sak de ønsker belyst skikkelig.

Gulating lagmannsrett besluttet å ta anken til følge.

«Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken. Beslutningen er enstemmig», heter det i lagmannsrettens henvisningsgrunnlag.

Diskrimineringsombudet har tidligere behandlet en klage i samme sak. Også der var konklusjonen at Hodne hadde brutt diskrimineringslovgivningen.

