Ny smell for Støre

Arbeiderpartiet (Ap) lander på 26,5 prosent i TV 2s ferske partimåling.

Ikke siden februar 2013 har partiet sunket så lavt, og dette er sjette måling på rappen med tilbakegang.

Senterpartiet (Sp) får en oppslutning på 11,2 prosent, mens SV får 6,5 prosent. SV har all grunn til å smile, de har ikke nådd så høyt siden april 2011.

Høyre og Frp får henholdsvis 24 prosent og 16 prosent, mens KrF får 4 prosent og Venstre, fortsatt under sperregrensen, med 3,7 prosent.

Hadde Venstre karret seg over den magiske grensen, ville det gitt borgerlig flertall.

MDG får 3,9 prosent, mens Rødt lander på 2,6 prosent.

62,8 prosent tror Erna fortsetter

Samtidig bykser statsminister Erna Solberg (H) frem på statsministsermålingen til TV 2.

62,8 prosent tror Solberg fortsetter, mens 35,4 prosent tror Støre skal styre Norge videre.

- Ingen krise i Norge

Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem er sjef i legemiddelindustrien.

Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem mener Ap bommer i sin

beskrivelse av Norge i den svært jevne valgkampinnspurten:

– Ap er et parti som er skapt for å lede landet, ikke minst gjennom vanskelige situasjoner. Nå har vi lav rente og ledigheten er på vei ned. Folk føler ikke at det umiddelbart er en krise, sier hun til Aftenposten.

– Debatten om norske verdier, hva ble nå det? En valgdebatt preget av småtteri, ifølge Bekkemellem

