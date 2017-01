Ny Trump-ordre under oppseiling: Vil kaste ut innvandrere som må på «Nav»

ANNONSE

Nyhetsbyrået Associated Press (Ap) opplyser at det sitter på en kopi av forslaget til ny presidentordre.

- Ifølge forslaget vil en lovlig innvandrer som blir avhengig av nærmere presiserte velferdsoverføringer bli hurtig identifisert og utvist så fort det lar seg overhodet gjøre, skriver AP.

Ordren, dersom Trump signerer den, vil også fokusere på å blokkere innreise for innvandrere som bedømmes for å ha sannsynlighet for å bli avhengig av velferdsoverføringer/tjenester.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert Aps opplysninger.

Allerede i dag må immigranter til USA dokumentere økonomisk bæreevne før de får lov å komme inn i USA.

AP konkluderer med at den nye ordren signaliserer at Trump-administrasjonen ikke bare slår ned på ulovlige immigranter til USA, men også de som allerede bor i USA lovlig.