Ny undersøkelse: Skilsmisser kan gi barna helseproblemer

ANNONSE

Studien involverte 201 friske voksne mennesker som ble satt i karantene der de ble utsatt for et virus som forårsaker forkjølelse og overvåket i fem dager.

For dem som hadde foreldre som hadde gått fra hverandre og ikke snakket sammen på årevis, var det tre ganger så sannsynlig at de ble syke, sammenlignet med dem som hadde foreldre som var skilt eller separert, men likevel hadde holdt kontakten mens barna vokste opp.

Tidligere forskning har også vist at voksne med foreldre som ble skilt mens de var barn, har økt risiko for dårlig helse. Denne siste studien tyder på at denne høyere risikoen for sykdom skyldes, i det minste delvis, økt fare for betennelse som følge av en virusinfeksjon.

– Tidlige livsstressende opplevelser gjør noe med vår fysiologi og inflammatoriske prosesser som øker risikoen for dårligere helse og kronisk sykdom. Dette arbeidet er et skritt fremover i vår forståelse av hvordan familiestress i barndommen kan påvirke et barns følsomhet for sykdom 20 til 40 år senere, sier Michael Murphy, en forsker ved Carnegie Mellon University.

Resultatene fra undersøkelsen er publisert på det amerikanske nettstedet Proceedings of the National Academy of Sciences.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?