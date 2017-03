Nye demonstrasjoner mot korrupsjon i Romania

ANNONSE

Ifølge lokale medier gikk mer enn 10.000 personer søndag kveld i tog i flere kilometer gjennom hovedstaden, fra parlamentet via Romanias forfatningsdomstol til det nasjonale antikorrupsjonsdirektoratet (DNA). Protestene føyer seg inn i rekken av demonstrasjoner den siste måneden, etter at regjeringen vedtok et hastedekret som skulle avkriminalisere visse former for underslag, såfremt beløpet var under en viss sum. Forsøket på å skape smutthull og dermed delvis avkriminalisere korrupsjon i det offentlige kom samtidig som lederen for regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, står tiltalt for korrupsjon.

Som følge av de store protestene ble vedtaket opphevet, og regjeringen har varslet at den vil utarbeide et nytt forslag som skal legges fram for nasjonalforsamlingen. Romanias nasjonalforsamling har også besluttet å holde en folkeavstemning om korrupsjon, og prosedyrene som skal lede fram til folkeavstemning er i gang.