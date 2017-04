Nye Prince-låter blir forsøkt stoppet

ANNONSE

Dødsboet etter Prince, som administreres av hans søsken, har bedt en domstol i Minnesota om å stanse "Deliverance" – en utgivelse med seks låter artisten spilte inn mellom 2006 og 2008.

Det er lydteknikeren Ian Boxill som tok opp låtene og som planlegger å slippe dem fredag – nøyaktig ett år etter at Prince døde.

- Misbruk

Familien mener imidlertid at Boxill bryter en avtale om at all musikken som ble spilt inn var artistens eiendom.

- Boxill prøver å misbruke låtene som han urettmessig sitter på, heter det i sakspapirene til søksmålet.

I en pressemelding hvor "Deliverance" ble annonsert sier Boxill at mesteparten av inntektene vil gå til dødsboet etter Prince. Han mener også at poplegenden ville ha satt pris på den uavhengige utgivelsen.

- Jeg mener at Deliverance kommer på rett tidspunkt med tanke på alt som foregår i verden i dag og i lys av ettårsdagen for hans bortgang, sier Boxill.

Tittelsporet på EP-en kom ut allerede tirsdag og de resterende låtene skal altså etter planen slippes før helgen.

Nye opplysninger

Prince var 57 år da han ble funnet død i sitt hjem utenfor Minneapolis i 21. april i fjor. Han døde av en overdose ved et uhell. De siste ukene er det kommet nye opplysninger om dødsfallet, men etterforskerne vet fortsatt ikke hvordan artisten fikk tak i pillene som tok livet av ham.

Flere av medisinene etterforskerne fant hos Prince var utskrevet til hans venn og samarbeidspartner Kirk Johnson. Ifølge dokumenter fra etterforskningen oppsøkte Prince en lege to ganger like før han døde, og denne legen skrev ut det syntetiske opiatet oksykodon i Johnsons navn, for å beskytte Prince. Det var imidlertid stoffet fenatyl Prince døde av, og oksykodon er ikke ført opp som en dødsårsak.

