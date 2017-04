Nye traktorproblemer for Forsvaret

ANNONSE

«Etter vår vurdering (...) fyller den ikke våre krav for tauing av fly med pitotrør, tilsvarende F-16. Det må utvikles et testprogram for om denne tilfredsstiller operative og funksjonelle krav for tauing av F-35», heter det i en evalueringsrapport. Pitotrør måler lufthastigheten og er montert som en pigg lengst fremme på nesen på F-16. I verste fall kan det spidde traktorføreren, dersom traktoren ikke klarer å holde igjen flyet.

Avdelingsdirektør Øyvind Heien i Forsvarmateriell sier evalueringen avisen viser til er en del av en besiktigelse. I mai skal det gjennomføres en operativ test for å se om den nye traktoren kan gjøre jobben.

– Det er den testen som skal danne beslutningsgrunnlaget for om vi skal utløse en opsjon på inntil tolv traktorer for bruk til F-35. Det er ikke besluttet ennå, sier Heien.

