Nyhetsbyrå: - USA og Sør-Korea vil svare militært

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer på det sterkeste Nord-Koreas prøvespregning.

Nord-Korea kunngjorde søndag morgen norsk tid at de har gjennomført en «fullstendig vellykket» test av en hydrogenbombe.

Bomben, som skal være fem ganger så kraftig som Nagasaki-bomben, kan bli festet til de nye interkontinentale ballistiske raketten (ICBM) de har utviklet.

Telefonsamtale med USA

Etter Nord-Koreas atomprøvesprenging natt til søndag, varsler USA og Sør-Korea hard skyts i retur.

Chung Eui-Yong hadde om lag en time etter den nordkoreanske prøvesprengningen en 20 minutter lang telefonsamtale med USAs sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster.

Foreløpig har det imidlertid ikke kommet noen amerikansk reaksjon, men ifølge Chung har Sør-Korea og USA diskutert muligheten for å utplassere «de kraftigste strategiske aktiva USAs forsvar har å by på».

Det kan potensielt være en henvisning til de taktiske amerikanske atomvåpnene, som ble trukket ut av den koreanske halvøy i 1991.

Sør-Korea: «Strengest mulig straff»

I Sør-Korea oppfordrer president Moon Jae-In til «strengest mulig straff» mot Nord-Korea, inkludert nye FN-sanksjoner.

– Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak, inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.

Russland maner til ro

Også Russland fordømmer på det sterkeste den seneste utviklingen i Nord-Koreas kjernefysiske våpenprogram.

– Pyongyangs seneste demonstrative avfeiing av kravene i de relevante resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, og gjeldende normer og internasjonale lover, fortjener den kraftigste fordømmelse, heter det i en uttalelse fra russisk UD.

Videre sier de at det er viktig å beholde roen, og at det essensielt å unngå å eskalere spenningen på koreahalvøya ytterligere.

– Vi ber alle interesserte parter om å umiddelbart gjenopprette dialog og forhandlinger, som er den eneste mulige utveien for en løsning på problemene på koreahalvøya, heter det i uttalelsen.

Samtidig insisterer de på at Moskva fortsatt forplikter seg til et felles russisk-kinesisk forslag, som skal få Pyongyang til å slutte med våpentestene sine mot at USA suspenderer sine militærøvelser i regionen.

Rett etter jordskjelv

Kunngjøringen på Nord-Koreas TV-kanal kom kort tid etter at det ble meldt om et jordskjelv ved Nord-Koreas område for testing av kjernefysiske våpen.

En hydrogenbombe er en «monsterbombe» sammenlignet med andre kjernefysiske våpen: Kraften av jordskjelvet tyder på at bomben kan ha vært opptil ti ganger kraftigere enn den de testet i fjor, ifølge japanske eksperter.

«Monsterbombe»

En hydrogenbombe er en «monsterbombe» sammenlignet med andre kjernefysiske våpen: Kraften av jordskjelvet tyder på at bomben kan ha vært opptil ti ganger kraftigere enn den de testet i fjor, ifølge japanske eksperter. Sørkoreanske eksperter slår fast at den var mellom fem og seks ganger kraftigere.

Kraften til den forrige bomben ble målt til 10 kilotonn, tilsvarende 10.000 kilo TNT.

