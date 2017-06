ANNONSE

Fredag ble det bestemt at tilknytningskravet for familieinnvandring trer i kraft 1. juli.

Kravet innebærer at familiemedlemmer kan nektes oppholdstillatelse i Norge hvis familien kan leve sammen i et annet trygt land de har sterkere tilknytning til.

Sandberg: - Mer bærekraftig



– Hvis det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet trygt land, er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette vil bidra til å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

Stortinget vedtok tilknytningskravet gjennom en lovendring i juni i fjor.

- Reell mulighet til å bo der

Det er nå fastsatt endringer i utlendingsforskriften som presiserer at det landet familien henvises til, må respektere flyktninger og asylsøkeres grunnleggende rettigheter.

Landet må være tilgjengelig for familien gjennom trygg og lovlig innreise, og familien må ha en reell mulighet til å kunne bosette seg der. Det betyr at de må ha, eller vil kunne få, en formell oppholdstillatelse eller tilsvarende status i det aktuelle landet.

Unntak

Hvis øvrige vilkår er oppfylt, skal det kun være en snever adgang til å innvilge søknad om familieinnvandring, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

Kravet gjelder kun personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, og det skal ikke gjelde etter at referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse her.

Har du sett denne videoen?