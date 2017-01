ANNONSE

Obama sa under tirsdagens tale til folket at han har lovet Trump en smidig overgang, akkurat som George W. Bush gjorde for ham.

- Det er opp til oss alle å sørge for at våre myndigheter kan hjelpe oss å møte de mange utfordringene vi står overfor, fortsatte Obama i talen. Han sier videre at nasjonens politikk må reflektere «det anstendige folket» amerikanerne er.

I tillegg til å takke for de åtte årene som nasjonens president, ba han sine tilhengere gå i bresjen for å skape en ny samfunnskontrakt.

- Demokrati krever solidaritet. Til tross for alle våre forskjeller så står vi alle sammen i dette. Vi står og faller som ett, fortsatte Obama.

Obama, USAs første svarte president, påpeker at det aldri var realistisk å få et Amerika fritt for rasisme på åtte år. Han mener det har blitt bedre, men sier «vi er ikke der vi trenger å være». Obama, med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, nevner videre at han selv forbyr diskriminering mot muslimske amerikanere.

- De er like patriotiske som vi er, sier Obama.