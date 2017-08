OBS-varsel: - Opp mot 40 mm nedbør

Akershus og Hedmark er mest utsatt.

Det er lite som minner om sol og sommer på Øst- og Sørlandet så langt denne uken.

Og verre skal det bli.

Meteorologene har onsdag ettermiddag sendt ut OBS-varsel for Akershus og Hedmark.

- Opp mot 40 millimeter



- OBS-varsel for #Akershus og #Hedmark. Kraftig nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot 40 mm noen steder mellom kl 12 og midnatt, skriver de på Twitter.

OBS-varsel for #Akershus og #Hedmark. Kraftig nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot 40 mm noen steder mellom kl 12 og midnatt 🌧🌧 pic.twitter.com/EeZ3US2aVQ — Meteorologene (@Meteorologene) August 9, 2017

– Det er et ganske kraftig nedbørområde som kommer til å passere store deler av Sør-Norge i løpet av onsdagen. Også Vestlandet får føling med dette været, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Radar truffet av lyn

Tidligere på dagen meldte meteorologene at radaren på Hurum ble truffet av lyn natt til onsdag, noe som påvirket værvarslingen på Østlandet.

Nedbør neste 90 minutter fungerer ikke på mobil for de fleste steder på #Østlandet da radaren på Hurum ble slått ned av lyn i natt. pic.twitter.com/eOh8tbpIqg — Meteorologene (@Meteorologene) August 9, 2017

- Letter torsdag

Men heldigvis er uværet forbigående:

– Det verste er over i ettermiddag og kveld. Utover morgendagen blir det lettere vær, og vi får temperaturer på over 20 grader enkelte steder. Fredagen blir også fin her i sør. Likevel er vi inne i en periode i atmosfæren med vekslende vær, så noe stabilt høytrykk med høye temperaturer, ser vi ikke de neste dagene, sier meteorologen.