Det er sendt ut obs-varsel om sterk vind på Vestlandet fram til lørdag ettermiddag. I sør er det fare for store nedbørsmengder i helgen.

Moroa er over for Vestlandet. Med mange dager med sommervær og temperaturer over 20-tallet, varsles det nå om sterk vind.

Lokalt vil vindkastene komme opp i 30 meter per sekund på Vestlandet fra torsdag og fram til lørdag ettermiddag, ifølge Yr.

Samtidig advarer Norges vassdrags- og energidirektorat om flomfare på såkalt gult nivå i Agder-fylkene og Telemark på grunn av mye regn i helgen.

I praksis betyr dette at det kan ventes lokale oversvømmelser. Varselet er imidlertid usikkert og kan bli endret.

Yr melder også at Sør- og Østlandet, som har høstferie neste uke, ikke kan vente seg det beste været. I alle fall ikke de første dagene av ferien.

- Det blir en våt start på høstferien i Sør-Norge. Bedre vær utover i uka østafjells. Lite nedbør i Nord-Norge, skriver de på Twitter.

