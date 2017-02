ANNONSE

Varselet som er sendt fra Meteorologisk institutt gjelder fylkene Vest- og Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.



- Mye nedbør



Fra mandag kveld til tirsdag morgen ventes mye nedbør, lokalt 25-30 mm/12 t.

Nedbøren kommer som regn nær kysten og i lavereliggende strøk og som sludd eller våt snø i høyereliggende strøk.

Det er fare for overvann, spesielt i urbane områder og veibaner, så ekspertene kommer med følgende råd:

- Det anbefales å rense kummer og andre avløpsveier for snø og is, slik at vannet får fritt avløp.

Ver OBS, det blir vått måndag kveld og natt til tysdag #Østafjells. Regn nær kysten og våt snø i høgda! pic.twitter.com/clRH2Ho01D — Meteorologene (@Meteorologene) February 27, 2017

