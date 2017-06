ANNONSE

Eiendomskongen Olav Thon (93) hadde før åpningen av Nordens største kjøpesenter, Sørlandssenteret, sikret seg full kontroll over eiendommene ved å kjøpe ut Carl Berg og Coop Sørvest, skriver Kapital.

Carl Berg, hans selskap Invest Sør og Coop Sørvest saksøker nå Olav Thon Eiendomsselskap for oppgjøret etter salg av aksjer, en etterbetaling Thon blankt avviser de har krav på og beskriver som meningsløs.

Thon angrer på kjøpet:

– Ja, det må jeg vel nesten kunne si. Det påstås at vi er ganske flinke når det gjelder drift av kjøpesentre, men her har vi ikke fått til det vi ville. Det blir dessverre ikke til gull alt man tar i. Jeg må vel innrømme at dette er en av mine dårligste investeringer.

Advokat Peter Simonsen representerer Carl Berg personlig, hans selskap Invest Sør og Coop Sørvest.

– Tvisten gjelder et etteroppgjør av kjøpesummen for aksjer i Sørlandssenteret basert på en avtale inngått i 2007. Kravet i saken er basert på avtaler om oppgjøret inngått og signert av partene i 2015, hvor det kun gjenstod å fylle inn endelige tallstørrelser pr. beregningstidspunktet 31.12.2015.

Sørlandssenteret eies i dag 50/50 av Olav Thon Gruppen og DNB.





