Oljeministeren måtte innrømme fartsbøter til Erna Solberg

ANNONSE

LYSEFJORDEN (Nettavisen): Tirsdag 20. desember ble daværende Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) utnevnt til statsråd for Olje- og energidepartementet. Foreløpig har han permisjon fra vervet i hjemkommunen.

Terje Søviknes i militæret i 1988. her som 19-åring. Han gikk på rekruttskolen ved Værnes flystasjon.

Fra nyheten ble kjent i mediene søndag 18. desember, til han ble utnevnt til statsråd på Slottet, gikk det bare to dager. Søviknes er vant til å snu seg rundt og handle raskt når han er på jobb som politiker, men langs bilveien kan det også gå litt fort. Noen ganger for fort.

Den første fartsboten fikk han allerede som 18-åring, i 1987, kort tid etter at han hadde fått sertifikatet. I voksen alder er det blitt flere fartsbøter.

- Jeg fikk «lappen» på 18-årsdagen. To dager senere ble jeg tatt i fartskontroll på bygrensen mellom Os og Søfteland. Det skjedde etter skoletid på gymnaset og jeg kjørte noen kamerater. Jeg ble målt til 57 km/t i 50-sonen og fikk cirka 1100 kroner i bot. Det var surt og svidde skikkelig.

- Heldigvis gikk det greit, og fortkjøringen fikk ingen konsekvenser for andre enn meg selv. Jeg lærte heldigvis av det som skjedde.

- Flaut å bli tatt

- Har du fått fartsbøter i senere tid, som ordfører?

- Jeg har dessverre det, ja ...

- Jeg husker ikke detaljene, men for en stund siden fikk jeg fartsbot etter et møte jeg hadde hatt på Stord. Det er klassikeren. Jeg hadde det travelt med å rekke neste ferge. Jeg husker ikke hva boten kom på og hvor fort jeg ble målt, men jeg mistet ikke sertifikatet.

- Det er alltid flaut å bli tatt i fartskontroll som ordfører og med et kjent ansikt. Så lenge det ikke er bevisst grisekjøring så klarer jeg å leve med det. Da jeg ble tatt på Stord var det i et uoppmerksomt øyeblikk. Jeg hadde det travelt og var ikke påpasselig med å sjekke fartsgrensen eller speedometeret. Jeg ville bare rekke fergen, sier han.

Fartsbøtene måtte han innrømme i en samtale med statsminister Erna Solberg (H) før han ble utnevnt til statsråd, men det kommer vi tilbake til.

(artikkelen fortsetter under)

Terje Søviknes har var ordfører i Os i 17 år før han tok permisjon for å ta jobben som olje- og energiminister.





- Bestemt og diplomatisk

Os er blitt ansett som Fremskrittspartiets «politiske utstillingsvindu». Kommunen driftes sunt og går med overskudd. Terje Søviknes har vært ordfører i den lille kommunen i Hordaland siden 1999 - i 17 år.

28. februar 1969 ble han født på Kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen. Dagen etter ble han kjørt hjem til Søvikneset i Lysefjorden - i Os. Snart 48 år senere bor han fortsatt på samme sted.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Det har flere ganger vært spekulert i om Søviknes skulle bli statsråd. 20. desember ble han utnevnt som olje- og energiminister.

- Jeg liker meg veldig godt her. Ingenting er som å komme ut i fjorden og koble av og finne roen. Det blir ikke herligere enn tilværelsen her, sier Søviknes når Nettavisen kommer på besøk.

- Hvordan vil du beskrive deg selv?

- Jeg er en landsens gutt som har bodd her siden jeg var en neve stor. I oppveksten og ved siden av studier drev jeg med fiskeri, og er fortsatt registret som yrkesfisker.

- Jeg er en jordnær type som har lært at man må jobbe for å tjene til livets opphold. Allerede som fire-femåring fikk jeg mine første teiner. Krabbene solgte jeg for å tjene penger. I ung alder fikk jeg også ansvar for å føre regnskap med biinntektene til det vi kalte «familiebedriften», som ble drevet på ren hobbybasis. Da sørget jeg for å ha oversikt over hvor mye min far, bestefar og jeg selv skulle få av inntektene.

Les også: Dette er de tre nye statsrådene

Som ordfører, rikspolitiker og statsråd holder det ikke bare å være jordnær. Det vet Søviknes godt.

- Jeg er en bestemt person, men samtidig diplomatisk. Det siste har jeg lært mye av som ordfører gjennom mange år. For å oppnå noe politisk må du ha med deg folk, du må evne å skape entusiasme og inngå kompromisser.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Søviknes som seksåring med hjemmesydd lue og jakke. bildet er fra 1975.

- Med årene er jeg blitt mer slepen i kantene. Den evnen hadde jeg ikke tidlig i min politiske karriere. Nå er jeg langt mindre bombastisk enn da jeg begynte i gamet. Å inngå kompromisser er greit så lenge det ikke ødelegger hovedhensikten med et prosjekt.

Sjekket forloveden på Facebook

Søviknes er tobarnspappa, og deler omsorgen for barna med sin fraskilte kone. Etter en kort periode som singel fant han kjærligheten på nytt.

I august 2013 møtte Søviknes bergenseren Anne Fenstad, som jobber i NextGenTel. Felles venner hadde lenge forsøkt å spleise dem.

- Etter at det hadde vært mye snakk uten at noe skjedde fant jeg ut at nå er det bare å ta saken i egne hender. Jeg visste hva hun het og søkte i vennelisten på Facebook til våre felles venner. Da jeg fant henne sendte jeg henne en hyggelig melding, sier den ferske statsråden tydelig stolt.

I meldingen skrev osingen:

«Hei! Det blir litt rart dette, men siden våre felles venner Kari og Ole har snakket med oss begge tar jeg sjansen på å sende deg en melding og en venneforespørsel. Så får vi ta det derfra :) Håper det er ok for deg? :) Mvh Terje Søviknes».

- Det var veldig hyggelig at han tok kontakt, sier forloveden Anne smilende.

- Jeg hadde jo hørt om denne fantastiske mannen mange ganger, men hadde ikke fått noen navn. Jeg hadde også vært på noen dater med andre uten at det ble noe mer. Da jeg fikk meldingen, og så navnet, visste jeg jo hvem han var. Så jeg tenkte at jeg kunne treffe ham, bli kjent, og se hva det kunne bli til.

Fakta: Terje Søviknes (Frp)

* Født 28. februar 1969. * Ble tirsdag 20. desember 2016 utnevnt til olje- og energiminister. Ble i 2014 også valgt inn i Frps sentralstyre * Utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har dessuten studert økonomi ved Norges Handelshøyskole. * Ordfører i Os siden 1999. Tok permisjon da han ble utnevnt til statsråd. * Trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. * Far til to barn, men er skilt fra barnemoren. * Ble forlovet med Anne Fenstad høsten 2016. Kilder: Stortinget, Os kommune, NTB, Nettavisen Oppdatert: 29.12.2016

(artikkelen fortsetter under)

Statsråden sjekket opp sin kjæreste, Anne Fenstad, på Facebook i august 2013. Nå er paret lykkelig og forlovet.





Tårene trillet under frieri

Facebook-meldingen endte i middag- og rødvinsdate fredag 23. august 2013. Tre år senere, høsten 2016, forlovet de seg. Det skjedde i forbindelse med festivalen Tysnesfest.

Frieriet skjedde i et lite kapell som er bygget på Haaheim Gaard, som ligger på øyen Tysnes i Sunnhordland, i Hordaland.

- Jeg fikk henne med inn i kapellet på tomannshånd. I et følelsesladet øyeblikk tok jeg frem ringen fra lommen og spurte om hun ville gifte seg med meg. Jeg var ikke så nervøs for om hun ville si ja, men det var en rørende stund, sier oljeministeren.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Dette skrev Søviknes da han inviterte ut sin forlovede på middag første gangen.

- Da han tok frem ringen begynte tårene å renne, sier Anne.

- Det var så emosjonelt at jeg glemte å gå ned på kne. Da jeg så tårene hennes begynte det å trille tårer hos meg også, sier Søviknes.

Paret har ennå ikke satt en dato for bryllupet, og av praktiske grunner bor de hver for seg. Anne bor i Bønes i Bergen, Søviknes i øde Lysefjorden i Os. Avstanden er nesten tre mil.

- Inntil den yngste av hennes barn får lappen har vi bestemt at vi skal fortsette å bo hver for oss. Det er viktig at han får fullført skolen der han går nå, men pendlingen er vi vant til. Og vi kommuniserer godt når vi ikke er med hverandre. Jeg er flink til å sende meldinger.

- Løsningen vi har valgt er moderne, og bra for oss. Vi prøver å være med hverandre så mye som mulig i løpet av helgene, sier det paret samstemt før de ser på hverandre og smiler.

(artikkelen fortsetter under)





- Det dummeste jeg har gjort

Et uunngåelig tema i intervjuet med Søviknes fant sted i Langesund i Telemark i 2001. Frps kronprins hadde to år tidligere blitt valgt som 2. nestleder i partiet, i tillegg til å være leder for programkomiteen. Han var «Trollmannen fra Os», og ansett som Frp-nestor Carl I. Hagens mulige arvtaker.

Fremskrittspartiet Ungdom (FpU) holdt sitt årsmøte i Langesund. Søviknes var til stede. Ei jente, som da var 16 år og FpU-medlem, kom med alvorlige beskyldninger mot ham. Hun hevdet å ha blitt skjenket, og seksuelt misbrukt.

Søviknes benektet at noe straffbart hadde skjedd, men erkjente å ha hatt seksuell omgang med henne.

- Det som skjedde er det dummeste jeg har gjort. Det skulle aldri ha blitt slik. Det var mitt ansvar og jeg skulle stoppet det. I etterkant er det mange helt uskyldige som har fått kjenne hardt på det jeg gjorde. Det var en vond tid, og jeg kjenner på det fremdeles. Jeg har beklaget til henne, til familien og til medlemmer av partiet, sier Søviknes - nå veldig alvorlig, og med dypere stemme.

(artikkelen fortsetter under)

Søviknes (t.h.) ble beskyldt for overgrep mot en 16 år gammel jente som var FpU-medlem, i 2001, men politiet henla saken som intet straffbart forhold. Bildet er tatt i studio i TV 2 før programmet Tabloid gikk på luften. Søviknes er her sammen med sin advokat Oscar Ihlebæk.

- Rammer uskyldige

Det er tydelig at temaet er sårt fremdeles. Selv om det er gått 16 år. Søviknes ser ut mot fjorden, litt opp i taket og ned i gulvet.

Den daværende Frp-kronprinsen ble etterforsket for overgrep av politiet. Saken ble henlagt som «intet straffbart forhold».

En annen henleggelseskode som blir brukt i straffesaker er at en sak er henlagt «etter bevisets stilling». I praksis betyr det siste at politiet, eller påtalemyndigheten, vurderer saken som at de ikke har nok beviser til å kunne få en domfellelse i en eventuell rettssak. En siktet person er dermed ikke nødvendigvis «helt frikjent» når saken henlegges etter den siste henleggelseskoden.

- Jeg var hele tiden klar på at det ikke hadde skjedd noe straffbart. For meg var det viktig at saken ble henlagt som «intet straffbart forhold». Det var også viktig for å gå videre på en god måte, og jeg følte at statsadvokaten bekreftet mitt synspunkt.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. I 1999 ble Terje Søviknes og Siv Jensen valgt til nestledere i partiet. Mange spådde at Søviknes kunne bli Hagens arvtaker. Bildet er fra Frps landsmøte i 1999.

- Det er fortsatt vondt når denne saken, som er 16 år gammel, igjen blir brettet ut i riksmediene. Det rammer mange helt uskyldige og utenforstående.

- Kan velgerne stole på deg og din dømmekraft som rikspolitiker og statsråd?

- Definitivt. Jeg har i flere år vist gjennom det vi har fått til i Os at jeg har et brennende politisk engasjement, og vi har oppnådd gode resultater. Som ordfører har jeg også vist evne til å inngå kompromisser, og til å samarbeide om politikk på tvers av partigrensene.

Fikk støtte av Carl og Siv

Selv om det var vanskelige tider for Frp, opplevde Søviknes å få støtte av daværende 1. nestleder Siv Jensen og Frp-sjef Carl I. Hagen.

- Det var en ekstremt krevende situasjon å stå i. Men jeg, Siv og Carl ble enige om at jeg skulle si fra meg alle nasjonale politiske verv, og heller konsentrere meg om lokalpolitikken i Os. Dersom jeg gjorde det bra der ville tiden vise om jeg kunne komme tilbake til rikspolitikken, sier Søviknes, og tar en kort tenkepause.

- Carl sa klart fra om at det som hadde skjedd var uakseptabelt, og at det var ille at jeg hadde hatt seksuell kontakt med jenta. Vi bestemte likevel at jeg skulle fortsette å ha ordførervervet. Det var også viktig for meg å tenke at dette var et verv jeg hadde blitt valgt til. Etter at jeg hadde vært ute i permisjon bestemte jeg meg for at jeg skulle komme tilbake og vise at det fantes en annen Terje enn den som hadde blitt brettet ut i riksmediene, forteller statsråden åpenhjertig.

(artikkelen fortsetter under)

- Vi har snakket om det som skjedde i 2001, men for meg var det viktigste å bli kjent med ham som person, sier Søviknes' forlovede Anne Fenstad.





- Hva tenkte du om Langesund-episoden da du skulle bli kjent med Terje Søviknes, Anne?

- For meg hadde det ikke noe å si. Jeg har selvsagt fått med meg at det hadde skjedd, men dette er noe som ligger 16 år tilbake i tid. Han har innrømmet feilen, og tok konsekvensene. Vi har snakket om det som skjedde, men for meg var det viktigste å bli kjent med ham som person. Det som beskrives fra den episoden i 2001 er ikke noe jeg kjenner igjen i ham i dag, sier forloveden.

- Er du lei av at spørsmålet dukker opp, igjen og igjen, Søviknes?

- Det har vært tungt for alle rundt meg, men jeg har forsont meg med at slik har det blitt, og dette er noe jeg må leve med resten av livet. Det har vært en stor belastning for flere parter, og spesielt at de må lese alt på nytt. Det er tross alt gått 16 år, og jeg har beklaget det som skjedde, sier statsråden og lener seg forsiktig frem mot stuebordet.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Søviknes står fortsatt registrert som yrkesfisker. Bildet er fra 1997.

Fikk statsrådsjobb

Før Søviknes formelt ble utnevnt til statsråd hadde han en samtale med Frp-partileder og finansminister Siv Jensen. Den første telefonen om den prestisjefylte jobben kom cirka to uker før utnevnelsen på Slottet 20. desember. Søviknes takket ja til Jensen med en gang, men det skulle ennå gå litt tid før sjefen selv, statsminister Erna Solberg (H), tok kontakt.

- Jeg snakket med Siv på telefon og hun spurte om det nå kunne være aktuelt å tre inn som statsråd, og så snakket vi litt om hvilke planer jeg hadde fremover.

I 2014 ble Søviknes på nytt valgt inn i sentralstyret i partiet. Det var et signal om at han igjen var klar for rikspolitikken.

Søviknes ønsker ikke å si det selv, men det er ikke første gang han blir spurt om han kan tenke seg å ha en statsrådspost. Spekulasjonene har kommet med jevne mellomrom. Etter forrige stortingsvalg i 2013, og sent på høsten 2015, ble hans navn også nevnt i forbindelse med statsrådskifter.

- Jeg har jo tenkt at en forespørsel kunne komme. Jeg snakker jo med Siv (Jensen) med jevne mellomrom. Jeg har også diskutert dette både med min ekskone, som jeg har to barn sammen med, og med Anne. Da Siv ringte var det ikke vanskelig å takke ja. Det er av familiehensyn dette ikke har vært aktuelt for meg før nå.

(artikkelen fortsetter under)

Påtroppende olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) prøvde ut stolen på kontoret i Olje- og energidepartementet samme kveld som han ble utnevnt til statsråd.





- Kongen skal vite det først

Etter at forespørselen fra Jensen hadde kommet var det bare de aller nærmeste i Søviknes' krets som kjente til det som skulle bli en stor nyhet. Av personer i den nærmeste kretsen måtte han også velge selektivt. Moren fikk for eksempel nyheten gjennom mediene søndag 18. desember, to dager før han formelt ble utnevnt.

- Det er frustrerende at du ikke kan snakke om det med noen. Vi hadde hverandre, men det føltes som å vente på en boble du visste kom til å sprekke. Da det ble kjent glødet telefonen. Det var mange som ringte. Så måtte jeg ringe til noen å fortelle om nyheten. Blant annet varaordføreren i Os. Men vi kunne ikke si så mye før det var offisielt, sier Søviknes og forloveden samstemt.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Søviknes har bodd i Lysefjorden i Os hele sitt liv.

- Formelt er det egentlig Kongen som skal vite det først. Og det er ikke offisielt før utnevningen på Slottet. Etter at jeg hadde tatt de nødvendige telefonene, etter at nyheten sprakk i mediene, slo jeg den av. TV 2 kom faktisk på døren og ville ha intervju, men jeg fortalte dem høflig at det var helt uaktuelt.

Statsrådslønnen er på like under 1,3 millioner kroner. Os-ordføreren, som også har et betalt verv som styremedlem i Hordaland fylkeskommune, hadde en nettolønn på 1.130.770 kroner ifølge tall fra de siste skattelistene. Han betalte nesten 500.000 kroner skatt.

- Statsråd er det ultimate du kan oppnå som politiker. En slik jobb er så godt betalt uansett, og det er en ære og prestisje å bli utnevnt. Lønn er ikke det viktigste når man tar en slik jobb. Det å kunne ta beslutninger, å kunne påvirke og sette ditt politiske preg, er det viktigste. At jeg går litt ned i lønn betyr ingenting.

Måtte innrømme fartsbøter til Erna

Mandag 19. desember, dagen før statsrådsutnevningen ble offisiell, kom den første telefonen fra Solberg. Cirka klokken 11.30 spiste hans partikolleger i Os og Fusa kommune lunsj i Oseana kunst- og kultursenter.

Selv gikk han ut for å ha en hemmelig telefonprat med statsministeren. Søviknes røper svært få detaljer fra samtalen, men på ett av Nettavisens spørsmål letter han på sløret.

- Ja, jeg måtte fortelle om fartsbøtene. Det er viktig å være åpen om forhold som kan ha innvirkning på jobben man skal gjøre. Det er viktig å ha en ryddig sti om ting som har skjedd.

- Vi snakket i rundt en halvtime. Hun spurte meg om litt forskjellig, vi snakket om politikk og jeg delte noen av mine tanker. Hun ville også ha bekreftet at jeg faktisk var innstilt på en statsrådspost, og ønsket meg velkommen om bord. Øvrige detaljer får forbli mellom meg og henne, sier Søviknes og smiler, før han vender blikket mot forloveden.

(artikkelen fortsetter under)

Påtroppende olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mottok nøklene til kontoret av avtroppende minister Tord Lien (Frp) på Olje- og energidepartementet.

Kjedelig på Stortinget

Han kunne ha valgt å komme tilbake til rikspolitikken tidligere. Da hadde det vært en plass på Stortinget som i første rekke hadde vært aktuelt.

- Stortinget har aldri fristet. For meg er det viktig å få utrettet noe. Jeg synes Stortinget i for stor grad dreier seg om å skrive merknader og debattere for en håndfull medpolitikere i stortingssalen. Jeg føler at vi har oppnådd gode resultater i Os i min tid som ordfører her, og jeg sitter nå i min femte periode. Så noe må vi ha gjort riktig.

- Os er dessuten en viktig kommune nasjonalt for Frp. I lokalpolitikken har jeg fått være med på å utvikle gode tjenester som folk er fornøyd med, og det uten å kreve en eneste krone i eiendomsskatt, sier han tydelig stolt.

For eiendomsskatt er ikke bare-bare i Frp - denne skatten sitter langt inne for Frp-politikere flest. Da de satt ved makten i Bergen, sammen med Høyre i 2015, følte Frp seg tvunget til å vedta eiendomsskatt i byen mellom de sju fjell. Daværende finansbyråd Liv Røssland (Frp) fikk også kjeft av partileder Siv Jensen.

En oversikt Aftenposten gjorde i august 2015, like før kommunevalget, viste også at nesten halvparten av landets kommuner hadde innført eiendomsskatt, selv om mange av dem var styrt av Høyre og Frp.

(artikkelen fortsetter under)





- Oljekrisen midlertidig

I sin nye jobb som oljeminister er det nok av utfordringer. Spesielt på Vestlandet. Oljeprisen har stupt. I januar var prisen på et fat nordsjøolje under 28 dollar, den laveste prisen på 13 år, og bunnotering for 2016.

En viktig faktor for Norge er også at Opec-landene har besluttet å kutte i sin produksjon av olje med 558.000 fat per dag.

Sankthansaften 2014 var prisen 115 dollar fatet. 28. desember i år var verdien på vei opp igjen, og prisen stoppet på 56,41 dollar på Oslo Børs. En opptur, men fortsatt står problemene i kø for mange arbeidsledige oljearbeidere.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Terje Søviknes (t.h.) som russ i 1988. Her med russekompisene Arve Kvåle (t.v.) og Håkon Kvåle. Statsråden gikk på Os gymnas.

- Vi er inne i en tøff periode, det har vært mange oppsigelser, permisjoner og det er en såret bransje, noe som preger hele Vestlandet. Spesielt i Rogaland er det mange familier, enkeltpersoner og bedriftseiere som går en usikker fremtid i møte.

- Men jo mer jeg leser meg opp på faget, jo mer optimistisk er jeg på at dette er noe midlertidig. Energibehovet i verden kommer til å øke, befolkningsvekst og økt levestandard er også elementer jeg tror vil bidra til at det i overskuelig fremtid vil være behov for olje. Dette er en bransje med en tidshorisont på 50 år.

Les også: Boring i gang på Johan Sverdrup-feltet

- 2017 blir et tøft år

Han maner folk i oljebransjen til å beholde roen. Han peker også på at det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup åpnes, i første fase, i 2020.

- Nye funn er allerede gjort, og nye funn kommer også til å bli gjort i fremtiden. Foreløpig har vi bare tatt ut 47 prosent, altså under halvparten, av ressursene vi mener ligger på norsk sokkel. 2017 blir også et tøft og for oljebransjen, men det kommer til å snu. Jeg vil anbefale unge til å ta realfag, og til å fortsette å ta utdanning innen ingeniørfag og gå for jobber innen oljesektoren.

- Det som også gjør at jeg er optimistisk er at prisen på nordsjøoljen fortsetter å stige. Når den passerer 60 dollar fatet vil det igjen bli lønnsomt for flere prosjekter, noe som gjør at det blir mer aktivitet og flere arbeidsplasser. Anslagsvis er 200.000 arbeidsplasser på en eller annen måte berørt av oljenæringen. Den er viktig for Norge, og vi må ikke miste troen.

KOMMENTAR: Vår økonomiske skjebne ligger på bordet hos Opec

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Olje- og energiministeren har en forkjærlighet for hav og fiskeri. I ungdomstiden og studieårene jobbet han i fiskerinæringen.

Vil ha oljeboring i Lofoten

Tidligere i høst uttalte statsminister Solberg at hun ønsker oljeleting i Lofoten og Vesterålen. Tidligere denne uken uttalte også leder for Arbeiderpartiet (Ap) Jonas Gahr Støre at han ikke ønsker å særbehandle dette området med tanke på oljeboring.

- Dette er vel som musikk i ørene til en oljeminister fra Frp?

- Det er slått fast i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene (Venstre og Kristelig Folkeparti) at det ikke blir en konsekvensutredning i denne stortingsperioden. Men jeg mener at det er ekstremt viktig at vi får det. Dette temaet kommer til å bli en stor debatt i valgkampen neste år.

- Høyre og Frp et tydelige på hva vi vil. Jeg er også glad for uttalelsene Støre kom med tidligere i uken. Jeg vil gjøre noe så sjeldent som å rose ham for det utspillet. Det gjenstår å se hva som faktisk skjer, men jeg ser på Støres uttalelser som et signal om at de ønsker debatt om oljeboring der oppe.

Les også: Venstre og SV vil kjempe videre mot olje i Lofoten

Både opposisjonspolitikere og miljøaktivister har flere ganger kritisert Høyre og Frp for å ville lete etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. SV-leder Audun Lysbakken uttalte i høst at de aldri vil svikte områdene. Bellona-leder Frederic Hauge uttalte også at regjeringen legger opp til at klimakampen er tapt med sine holdninger.

- En stor misforståelse i diskusjonen om utvinning av olje er at det forurenser så mye. Dette er rett og slett feil og en kortslutning hos dem som mener det. Dessverre blir olje- og gassnæringen snakket ned. Sannheten er at moderne teknologi har utvikle, og fortsetter å utvikle, stadig grønnere metoder for å bore etter, og produsere olje.

- Har du elbil, diesel- eller bensinbil?

- Jeg hadde tenkt å signere en el-Golf, men etter noen rene økonomiske vurderinger fant jeg ut at jeg ville vente et par år til. Det ble rett og slett for dyrt. Det er ikke så lenge siden jeg kjøpte min Skoda Octavia 1,8 TDI diesel, og har bestemt meg for at det mest fornuftige er å kjøre den til den ikke går mer.

Fra 1. januar blir både bensin- og dieselprisene skrudd opp. Etter at nyttårsrakettene er skutt opp stiger bensinprisen med 34 øre literen, og én liter diesel stiger med 55 øre. Årsaken er økte veibruksavgifter, CO₂-avgifter og økt merverdiavgift (moms).

- Avgifter er selvsagt noe vi i Frp ikke er for, men dette er et resultat av budsjettforliket i høst. Bilpakken (se faktaboks under) ligger fast, og hadde det ikke vært for Frp i regjering hadde avgiftene økt mye mer, sier Frp-politikeren.

- Vår jobb er å holde avgiftene nede så lenge som mulig, men i dette tilfellet er det gjort en avtale med våre samarbeidspartnere Venstre og KrF som gjør at det måtte bli en økning. Når dette er sagt mener jeg at økningene er til å leve med.

Fakta: Regjeringens bilpakke

* Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. * Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget. * Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. * Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. * Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. * Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. Kilder: Finansdepartementet/NTB

Pendling

Søviknes' forgjenger Tord Lien (Frp) trakk seg som statsråd av hensyn til familien, og kan ifølge Adresseavisen ende opp med å bli regiondirektør i NHO. Osingen har flere ganger tenkt nøye gjennom et liv som statsråd - i tilfelle han skulle få muligheten.

- Jeg kommer til å pendle til Oslo hver uke, men kommer til å tilbringe så mange helger som mulig hjemme i Os. Dette har jeg diskutert med barna, eks-konen og med Anne. En av grunnene til at jeg har villet vente med å gå inn i rikspolitikken igjen er at ungene har vært så små. Jeg visste også at det ville bli mer oppmerksomhet om saken fra 2001. Det ønsket jeg å vente med, sier 47-åringen.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Dette var ringen Anne Fenstad fikk da Søviknes' fridde til henne tidligere i år.

- Tiden vi får tilbringe sammen blir noe mindre. Men Anne kan komme til Oslo og tiden vi kan være sammen i helgene blir omtrent den samme som nå. Men dette er noe som har vært med i vurderingen, sier Søviknes og forloveden før de holder hender i sofaen.

- Jeg synes det er viktig at han tar denne muligheten. Det er kanskje det største han kan oppnå i politikken, og jeg er glad på hans vegne, supplerer Anne.

Solberg: - Frp ha kunnskapsløs politikk

Carl I. Hagen kan gjøre comeback på Stortinget, etter han ble valgt inn på fjerdeplass på nominasjonslista til Oslo Fremskrittsparti. Han er blant flere Frp-ere som åpent har uttalt at de ikke tror på at menneskeskapte klimaendringer.

KOMMENTAR: Klimafornekteren som nekter seg ingenting

- Det er ingen sammenheng mellom CO₂ og temperaturene. Det er et rent bedrageri, det mener stadig flere vitenskapsmenn, uttalte Hagen da han gjestet Dagsnytt 18 i midten av desember.

- Olje- og energiminister Søviknes, klimaendringene, hva tror du, er de menneskeskapte eller ikke?

- Det er en blanding. Det er ikke tvil om at menneskelig aktivitet har bidratt til global oppvarming og endring av klima. Det er også naturgitte forhold og endringer i tilværelsen som har bidratt. Men det er ikke til å se bort fra at mennesker har bidratt.

Statsminister Erna Solberg uttalte tidligere denne uken at det måtte være utfordrende for Frp å ha en kunnskapsløs politikk. Åpenbart ment som et stikk mot Frp-erne som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

- Jeg fikk med meg det hun sa, og det står Erna fritt til å mene. I Norge håper jeg at vi kan ha en sunn og god diskusjon om dette temaet. Vi skal huske på at det også er forskere som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Så jeg er ikke helt enig i at det er kunnskapsløst.

Les også: MDG-Hansson om klimadebatten: - Vil Frp ta stilling til om jorda er flat?

(artikkelen fortsetter under)

Mange spådde at Terje Søviknes skulle bli Frp-leder etter Carl I. Hagen. Dette bildet er fra partiets landsmøte på Gardermoen i 2010.





Fullførte ikke NHH-utdanning

Søviknes er selverklært romantiker. Forloveden bekrefter at han er flink til å gi blomster, kjærtegn og oppmerksomhet.

- Jeg savner Anne hele tiden når jeg ikke er med henne. Jeg tror jeg er flink til å vise det ved å sende mange meldinger. Det kommer jeg til å fortsette med i den nye tilværelsen også.

Osingen valgte egentlig en helt annen yrkesvei. Han utdannet seg først til ingeniør innen oppdrettsnæringen, men ønsket å supplere med økonomiutdanning. Han fullførte likevel aldri siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, noe som kommer frem av CV-en hans.

- Jeg mangler skriftlig hovedoppgave. Jeg fullførte ingeniørutdanningen, og tok alle fagene på NHH, men gikk lei. Samtidig gjorde vi et godt valg i 1995 og politikken fristet mer. Jeg jobbet også mye innen fiskeri, og har aldri tjent så godt som på den tiden, sier Søviknes lattermildt og strekker armene i været.

Så tar han tak i kaffekoppen og lener seg tilbake i sofaen.

- Jeg har vurdert å ta opp igjen ballen, men nå er det for sent. Jeg skrev på en oppgave som handlet om vertikal og horisontal integrering i oppdrettsnæringen. Oppgaven jeg begynte på er helt utdatert. I tillegg har jeg fått et brev fra NHH om en absolutt siste frist for levering. Den er passert. Jeg får bare leve med at jeg aldri får brukt tittelen «siviløkonom».

- Du har aldri vært fristet til å foreta litt CV-juksing, eller «-pynting»?

- Nei, absolutt ikke. Det er hvert fall ikke gjort av meg.

For ordens skyld: Søviknes måtte ikke si noe om den manglende hovedoppgaven da Solberg ringte om statsrådsposten ...

- Nei, hun spurte ikke om det. Ting jeg ikke snakket om med henne kan jeg nevne i mediene, sier osingen og trekker på smilebåndet.

- Hva hadde du jobbet med dersom du ikke hadde blitt politiker?

- Da hadde jeg jobbet innen oppdrettsnæringen. Jeg er overbevist om at det hadde vært en fin karriere, men jeg trives veldig godt i politikken.

(artikkelen fortsetter under)

Hoveddelen av militærtjenesten hadde Søviknes ved luftforsvaret. Bildet er fra Bodø Hovedflystasjon og er fra 1989. Mellom slagene ble det tid til en pils eller to.





Kjøpte øl, ble politiker

Som 16-åring meldte Søviknes seg inn i FpU. Den gangen et rebelsk og veldig kontroversielt parti. Noen vil hevde det er det fremdeles. Selv om han alltid har vært samfunnsinteressert og -engasjert, var ikke politiker det han tenkte han skulle bli.

- Hvordan havnet du i politikken?

- Det skjedde ved en tilfeldighet. Jeg hadde kjøpt øl i den lokale butikken i Lysefjorden. På vei ut spurte eieren av butikken, som samme kveld skulle på et nominasjonsmøte, om jeg ville stå på listen til kommunevalget i 1991. Han spurte meg fordi partiet trengte flere yngre krefter. Han overbeviste meg, og jeg tenkte det ikke var så farlig dersom jeg ble plassert på sisteplass på valglisten.

TRYKK FOR STØRRE BILDE. Bilde fra russetiden. Bak fra venstre er Rune Sæle, Arild Balland, Håkon Kvåle og Terje Søviknes.

- Samme året var det en lokal velforening i Lysefjorden som hadde en kampanje for å gi personstemmer til kandidater fra kretsen. De drev dermed en omfattende kampanje for meg. Det ente på mirakuløst vis med at jeg havnet i kommunestyret - og det uten at jeg hadde vært på et eneste møte i Os Frp. Jeg kunne ikke tro det, men jeg er ikke den som sier nei til en utfordring og går alltid all in i nye oppgaver. Så da ble det for alvor politikken, avslutter den politiske «Trollmannen fra Os», som nå er blitt statsråd.