Oljeprisen på sitt høyeste på over to år

Et fat nordsjøolje ble mandag kveld solgt for 59 dollar, noe som er den høyeste prisen på 800 dager.

Etter å ha falt noe etter midnatt og tidlig mandag morgen, begynte prisutviklingen å snu rundt klokken 10 mandag formiddag. Siden da fortsatte prisen å skyte i været, og ved 21.30-tiden mandag hadde den steget med 4 prosent. Et fat ble da solgt for 59 dollar, noe som er det høyeste prisnivået siden juli 2015.

Noe av oppgangen kan skyldes nyheten om at den tyrkiske presidenten truet irakiske kurdere med å stanse all oljeeksport som går via Tyrkia, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NTB.

–Jeg har ikke sett noen andre nyheter i dag som skal kunne påvirke prisen i særlig grad, sier hun, og fortsetter:

– Men den bygger nok på flere gode nyheter over en lengre periode som gjør at kjøpslysten kommer. Oppgangen vi har sett i det siste, er den mest stabile jeg har sett på lang tid, sier hun.

