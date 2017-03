Olsø trekker seg som lederkandidat i Trøndelag Ap

ANNONSE

– Jeg setter pris på at valgkomiteen enstemmig har innstilt meg som leder, men har nå bedt dem ta en ny runde og varslet at jeg ikke stiller til valg som leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti ved denne korsveien, skriver Rune Olsø i en pressemelding, ifølge NRK.

Det har mildt sagt stormet rundt Olsø etter at han ble beskyldt for rolleblanding da det ble kjent at han har han har inngått en avtale til seks millioner for å sikre at et grøntområde på Byåsen i Trondheim ble omregulert til boligområde.

– Den brede støtten jeg har fått fra kommunepartiene og fra et samlet AUF i Trøndelag varmer derfor, og jeg er takknemlig over å ha et flertall i ryggen i Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk, fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier, skriver Olsø videre.

Trekker seg

Kun dager før årsmøtet i Trøndelag Ap, der de to trønderske fylkeslagene i Arbeiderpartiet skulle vedta en sammenslåing, trakk nestlederkandidat Anne Marit Mevassvik og to andre Ap-politikere seg fra prosessen på grunn av striden rundt Olsø.

Tirsdag kveld bestemte Nord-Trøndelag Ap på et krisemøte at de ikke vil velge et felles styre i Trøndelag Ap, og at sammenslåingen må stanses inntil videre. Også Sør-Trøndelag Ap ønsker å utsette.

– Slik situasjonen har blitt nå, er det vanskelig for meg å stille meg bak Rune Olsø i et felles styre for Trøndelag Ap. Det kan jeg ikke gjøre. Jeg er ikke kandidat til å være nestleder i det fellesstyret, sier Mevassvik til Trønder-Avisa.

Sammen med Joar Håve og May Britt Lagesen, som er innstilt som to av de 15 medlemmene i styret, trakk de sitt kandidatur, skriver Adresseavisen.

– Jeg har gått flere runder med meg selv på dette, og jeg må kunne se meg i speilet, sier Håve.

– Vi må ta en pust i bakken

Fylkesråd Terje Sørvik sier til avisen at han stiller seg bak beslutningene til Mevassvik, Lagesen og Håve, og mener man bør få oversikt over situasjonen før man foretar seg noe.

– Jeg tror ikke vi er klare til å velge leder i det hele tatt. Vi må ta en pust i bakken, sier han.

Nåværende fylkesleder Bjørn Engen i Nord-Trøndelag Ap sier at helgas felles årsmøte ikke blir avlyst, men går som planlagt.

Tidligere beskyldninger

Olsø, som i dag er leder i Sør-Trøndelag Ap, har vært folkevalgt i 17 år. Han meldte mandag at han har søkt om permisjon fra bystyret i Trondheim. Fylkeslederen nekter for å ha begått noe regelbrudd, men har fått sterk kritikk fra flere partifeller etter avsløringene.

I Klassekampen tirsdag går leder i Stjørdal Ap, Erling Weydahl, ut med en oppfordring til Olsø om å trekke seg.

Olsø har også tidligere blitt beskyldt for rolleblanding. I 2012 etter at det kom påstander om at hans nære venn Trond Giske hadde trukket i trådene for å få ham som styreleder i Entra, og i fjor i forbindelse med avtaler mellom Trondheim Kino, der han har hatt flere politiske verv, og godteriselskapet Candy People, hvor han var involvert på eiersiden.

