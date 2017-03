Omstridt måling: Sverigedemokraterna er Sveriges største parti

ANNONSE

Det svenske innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna gjør det særdeles bra på flere meningsmålinger.

Svensk politisk kommentator utelukker ikke at Sverigedemokraterna kan bli Sveriges største parti etter valget i 2018. Han utelukker heller ikke at partiet omsider kan få regjeringsmakt.

- Det kommer an på hva som skjer i Sverige og verden for øvrig, og hvordan Sverigedemokraterna utvikler seg. Man kan ikke utelukke at Sverigedemokraterna er Sveriges største parti etter valget. Man kan heller ikke utelukke at de en gang i framtiden kommer i regjering, men kanskje ikke ved neste valg, sier mangeårig lederskribent i Svenska Dagbladet, Claes Arvidsson, til Nettavisen.

- Sveriges største parti?

Sverigedemokraterna gjør det svært bra i en undersøkelse utført av YouGov, hvor de havner på 23,4 prosent oppslutning. Ifølge denne målingen ville Sverigedemokraterna vært landets største parti om det hadde vært valg i dag.

YouGov er et internasjonalt, internettbasert markedsanalyseselskap med base i Storbritannia.

Eksperter sår imidlertid tvil om målingen til YouGov avspeiler virkeligheten.

- YouGovs undersøkelser bygger på selvrekrutterende paneler. Vi forholder oss til poll of polls, og hvis man veier opp alle meningsmålingene, er Sverigedemokraterna og Moderaterna omtrent like store, på cirka 18 prosent, sier valgforsker ved Göteborgs Universitet, Henrik Oscarsson, til Nettavisen.

Undersøkelsen er utført av YouGovs onlinepanel i tidsperioden 17. til 20. mars, 2017. 1517 personer har deltatt i undersøkelsen.

Socialdemokraterna, som sitter med regjeringsmakten med Miljøpartiet, har ifølge YouGovs måling en oppslutning på 22 prosent. Mens Moderaterna har en oppslutning på 15,4 prosent.

Ifølge pollofpolls.se, som beregner et nasjonalt gjennomsnitt basert på flere meningsmålinger, ligger Sverigedemokraterna på hele 19,7 prosent, per 17. mars, 2017.

Ifølge pollofpolls.se, har Socialdemokraterna en oppslutning på 27 prosent, mens Moderaterna ender på 17 prosent.

- Dobbelt så store siden valget

Hvis man skal ta undersøkelsen til YouGov for god fisk, har Sverigedemokraterna blitt nesten dobbelt så store siden riksdagsvalget i 2014, da partiet fikk 12,9 prosent av stemmene.

- Det er ikke selvsagt at man kan ta YouGov for god fisk, men samtidig ser man at tendensen i opinionen er veldig klar - at det går veldig bra for Sverigedemokraterna og dårlig for Moderaterna, sier Arvidsson.

- Når det gjelder Sverigedemokraterna, er det vel så enkelt at flyktningkrisen og integrering er de spørsmålene som det svenske folk er mest bekymret for. Og hvem er det som eier dette spørsmålet. Jo, det er Sverigedemokraterna. Og da hjelper det ikke at andre partier har gått fra å åpne hjertet til å stenge grensen, sier Arvidsson.

Da flyktningkrisen var som verst, sa daværende statsminister Fredrik Reinfeld at svenskene måtte åpne hjertene sine.

Anna Maria Kinberg Batra er leder for Moderaterna.

Moderaterna i krise

I en måling utført av Dagens Nyheter (DN) og Ipsos i mars måned, er Sverigedemokraterna landets nest største parti med en oppslutning på 18 prosent. Moderaterna fikk en oppslutning på 17 prosent, og mister dermed den symboltunge andre plassen. Partiet rykker ned til plassen som Sveriges tredje største parti, noe som ikke har skjedd siden 1988.

Socialdemokraterna er fortsatt landets største parti på DN/Ipsos-målingen med 29 prosent oppslutning.

Moderaterna har ifølge samme måling gått ned hele ni prosentpoeng det siste året. Dette skyldes trolig at partileder Anna Kinberg Batra har vært utydelig overfor sine velgere.

Mister velgere

Arvidsson sier Moderaterna har vært veldig utydelig på hvorvidt partiet vil samarbeide med Sverigedemokraterna, og at dette har ført til en krise i partiet. Han sier at velgergruppen til Moderaterna er grovt sett inndelt i to grupper – dem som ønsker samarbeide med Sverigedemokraterna og dem som ikke vil samarbeide.

- Man har havnet i en slags situasjon hvor man ikke har lykkes med å finne en linje for begge disse gruppene. Ingen av disse gruppene er tilfredsstilt. Den ene gruppen strømmer til Centerpartiet, som har tatt en annen holdning til Sverigedemokraterna, mens den andre gruppen har havnet hos Sverigedemokraterna. Det blir vanskelig å ta tilbake velgerne, spesielt fra Sverigedemokraterna, sier Arvidsson.

Fakta: Fakta om Sverigedemokraterna

* Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men omtales som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne. * Grunnlagt 1988. * Partileder Jimmie Åkesson. * Tredje største parti i Riksdagen, med 49 av 349 representanter. (Fikk 12,9 prosent av stemmene ved valget i 2014). Partiet er på vippen mellom de to blokkene i Riksdagen, men de rødgrønne eller den borgerlige alliansen inngikk i desember en avtale for å begrense deres innflytelse (©NTB)

Arvidsson sier at Moderaterna forsøker å ta en tydelig opposisjonsrolle, men at partiet likevel sliter med å kommunisere overfor velgerne hva de faktisk vil.

- Anna Kinberg Batra har uttalt at de vil samarbeide med Sverigedemokraterna i trivielle saker. Men samtidig skjønner alle og enhver at om man skal ha et styrket samarbeid, så vil det handle om mer enn bare trivielle spørsmål. Det steget har ikke Moderaterna klart å ta, og derfor har de havnet i en situasjon hvor de ikke klarer å vise hva de vil.

- Aktive medlemmer som er rasister

- Hva slags parti er egentlig Sverigedemokraterna, Arvidsson?

- Det råder ingen tvil om at de er populistiske. Det råder heller ingen tvil om at det i undervegetasjonen finnes både sympatisører og aktive medlemmer som er rasister, og det er noe som er veldokumentert, sier han.

- Men hvis man bare ser på partiprogrammet, kan man si at det er et parti med rasistiske røtter, men ikke at det er rasistisk i dag. Det er vanskelig å fange opp Sverigedemokraterna i ett ord, sier Arvidsson.

Nettavisen har vært i kontakt med Sverigedemokraternas presseavdeling flere ganger mandag formiddag og ettermiddag, men partiet har ikke svart på henvendelser om å få en kommentar.