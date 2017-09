Oops, her satt bussen fast

Heldig ble det ingen personskade, og ikke så veldig mye skade på bussen heller, da sjåføren forsøkte å komme seg under denne brua ved Nydalen i Oslo. Sjåføren trodde at bussen var lavere enn 3,5 meter. Det var den ikke.

Det var bussen på rute 30 fra Tamburveien til Huk, som skulle kjøre gjennom Nydalen, og tok en litt annen vei enn normalt.

- Operatøren vår følger opp fører. Vi kjenner ikke til hvorfor fører valgte å kjøre under brua, sier Ruters pressevakt Sofie Bruun, og legger til at en annen buss tok over ruten etter uhellet.