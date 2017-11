Operasjon Dagsverk: - Hvordan skal du tjene pengene dine denne dagen?

Hver høst bruker norske skolebarn en dag til å jobbe for å gjøre verden litt mer rettferdig.

OSLO (Nettavisen): I Oslo falt årets Operasjon Dagsverk på torsdag 2. november.

På OD-dagen kan man for eksempel selge kake, jobbe hjemme eller jobbe i butikk. 25-30 millioner kroner tjenes inn hvert år på Operasjon Dagsverk. Inntektene barna jobber inn går hvert år til forskjellige katastrofer, og i år går pengene til barn i Nigeria som er sterkt påvirket av oljekrisen.

Denne saken er for eksempel skrevet av Sine Madsen-Kaarød (13) og Aslaug Helene Stavrum (13), som har jobbet i Nettavisen på Operasjon Dagsverk. De går på Brannfjell skole i Oslo. Oppgavene deres i tillegg til å skrive denne saken og lage video, har vært å bake boller og servere til de ansatte i Nettavisen.

Før OD-dagen hadde elevene på Brannfjell skole i Oslo besøk fra en som jobber fast i Operasjon Dagsverk. Da fikk vi vite litt mer om årets prosjekt. Mange av barna som bor i Nigeria kan ikke drikke vann fordi vannet altså er forurenset av oljen. I Nigeria er 80 prosent av befolkningen fiskere, og når vannet blir forurenset dør fiskene, og det gjør at 80 prosent kan bli arbeidsledige.

Hele næringskjeden blir ødelagt.

Se for deg Nigeria før oljen ble funnet der. Landet var fullt av blått vann, grønne planter og glade mennesker. Nå er det helt annerledes. Dette fikk elevene se på en video under presentasjonen. Mange veier er nå fulle av gjørme, og store deler av drikkevannet er totalt forurenset. Derfor er OD-dagen så utrolig viktig, og barna her Norge vil gjøre en innsats.

OD-dagen er som sagt en dag hvor vi kan være med på å gjøre verden litt mer rettferdig.

Torsdag har vi dratt ut i Oslo for å intervjue noen barn som akkurat som oss, jobber for Nigeria i dag.

Alle de fire barna syntes at det var veldig interessant og spennende og se hvordan foreldrene deres hadde det hver dag, og hvordan det var å være en del av arbeidslivet. Se video-intervjuene øverst i saken.

