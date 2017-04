Oppsiktsvekkende rapport om innvandrere i Norge

ANNONSE

Integreringen av flyktninger går feil vei, og forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker, viser en ny studie.

Studien viser at integreringen går raskt til å begynne med, men etter fem til ti år snur utviklingen, og færre er i arbeid og flere støtter seg på trygdegoder, skriver VG.

- I utgangspunktet er det overraskende ettersom forskjellene mellom innvandrere og norskfødte burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrerne bor i Norge. Vi finner at det motsatte skjer, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret. Han er medforfatter av studien om integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet som kom tidligere i år. Den presenteres på en konferanse hos Nordisk Ministerråds sekretariat onsdag.

Forskerne vet ikke hva bakgrunnen til utviklingen er, men sier en av årsakene kan være at innvandrere er mer utsatte for konjunktursvingninger og nedbemanninger.

Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) sier regjeringen kjenner til problemene rapporten viser, men legger til at ikke alt kan løses politisk.

- Selv om regjeringen gjør mye for å gi folk muligheter og sikre en god integrering må vi ikke glemme at en politiker ikke kan vedta at noen blir integrert. Det må gjøres en betydelig egeninnsats fra den enkelte om man skal lykkes i Norge, sier han til VG.