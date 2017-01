Ordfører får kritikk for ulvebuss-sponsing

ANNONSE

(Indre Akershus Blad): Mandag skal det arrangeres et fakkeltog for demokratisk ulveforvaltning i Oslo. Selve arrangementet markedsføres på Aurskog-Høland kommunes hjemmeside. I tillegg har ordfører Roger Evjen (Ap) og varaordfører Geir Olsen (Sp) oppfordret folk til å delta.

Det er satt opp kommunalt sponsede busser til fakkeltoget i Oslo.

FÅR KRITIKK: Ordfører Roger Evjen kritiseres av Miljøpartiet de Grønne for at han markedsfører og sponser busstur til en ulvedemonstrasjon i Oslo på mandag.

– Endret oppfatning?

Dette får gruppeleder Nina Elisabeth Løkås i Miljøpartiet de Grønne til å reagere.

– Jeg føler det hele blir litt feil. Roger Evjen skal være ordfører for alle. I denne saken er han ikke det. Da det var en tilsvarende markering på Eidsverket i fjor, ønsket ikke Evjen å være med, og begrunnet dette med at han skulle være en ordfører for alle. Nå har han tydeligvis endret oppfatning, sier Løkås til Indre.

– Kan kommunens håndtering av denne saken skape presedens?

– Ja, det er en fare for det. Det er svært uvanlig at kommunen markedsfører og sponser et arrangement på denne måten. Jeg er spent på hva kommunen gjør hvis andre ønsker markedsføring og sponsing på tilsvarende måte, men til andre markeringer eller demonstrasjoner, sier Løkås.

Ønsker undersøkelse

MDG-representanten ønsker seg en undersøkelse som viser hvor stor ulvemotstanden i Aurskog-Høland er.

– En undersøkelse i Hedmark viser at 7 av 10 er for ulv. I Aurskog-Høland vet vi ikke. Debatten er svært opphetet og mange ulveforkjempere våger ikke å si sin mening. Fakta hadde vært nyttig, sier Løkås.

Ordfører Roger Evjen støtter seg til et enstemmig kommunestyrevedtak fra september 2016, som også MDG var med på, som understreker at Aurskog-Høland kommune ønsker en demokratisk ulveforvaltning.

– Det er en tverrpolitisk enighet i dette spørsmålet. Det er ikke altfor ofte man har denne type saker og vi kom til at Aurskog-Høland kommune kunne være med denne gang.

– Må vurdere

– Hva gjør dere neste gang noen kommer og ønsker markedsføring og sponsing av buss til et eller annet formål som kommunen støtter?

– Da må det tas opp til vurdering. Det blir en vurdering fra gang til gang.

– Lar du deg presse av ulvemotstanderne i denne saken?

– Nei. Alle som kjenner meg vet at jeg ikke er kategorisk i ulvedebatten. Jeg er ikke mot all ulv, men vi må ha en forvaltning og regulering av ulvestammen slik Stortinget har vedtatt, sier Evjen.

Fra Rømskog går det buss uten kommunal støtte.

