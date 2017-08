Ordføreren i Phoenix negativ til planlagt Trump-møte

President Donald Trump planlegger å holde ett av sine massemøter i Phoenix til uken. Det setter ikke byens ordfører særlig pris på.

Demokraten Greg Stanton er ikke særlig begeistret for at hans by skal være vertskap for en ny politisk samling som kan føre til ytterligere splittelse.

– Jeg er skuffet over at Trump har valgt å arrangere et valgkampmøte, mens nasjonen fortsatt prøver å lege sårene etter de tragiske hendelsene i Charlottesville. Jeg håper sunn fornuft vinner fram og at møtet utsettes, sier Stanton onsdag. Trump har holdt en rekke valgkamplignende massemøter siden han kom til makten. Møtet i Phoenix blir det første i den vestlige delen av USA.

– Kan splitte nasjonen ytterligere

I et intervju med Fox News tidligere i uken sa Trump at han vurderer å benåde den omstridte sheriffen Joe Arpaio. 85-åringen ble nylig funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende. Arpaio risikerer seks måneders fengsel.

– Dersom Trump kommer til Phoenix for å kunngjøre en benådning av Arpaio, vil det være tydelig at han ønsker å oppildne og splitte nasjonen ytterligere, sier Stanton.

Joe Arpaio kaller seg selv «USAs tøffeste sheriff» og ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

Kritikk ute og hjemme

Trumps valgkampstab kunngjorde planene onsdag, dagen etter at presidenten igjen begynte å argumentere for at «begge sider» hadde skyld i volden da nasjonalister og høyreekstremister samlet seg i Charlottesville i Virginia nylig.

Mens aktivister på ytre høyre fløy gleder seg over det de oppfatter som støtte fra Det hvite hus, har Trump fått krass kritikk fra etablerte politikere både ute og hjemme. Også profilerte republikanere har kommet med direkte og indirekte kritikk av presidenten.

De tidligere presidentene George Bush senior og junior fordømte onsdag alle former for rasehat og antisemittisme, men unnlot å nevne Trumps kontroversielle uttalelser.

FN-sjefen ut mot rasisme i USA

Selv FNs generalsekretær António Guterres har tatt til orde for å bekjempe fremmedfrykt og rasisme i USA.

– Rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme og islamofobi forgifter våre samfunn og det er helt essensielt for oss alle å stå imot det over alt og hele tiden, sa Guterres i en kommentar til den høyreekstreme marsjen i USA i helgen. Han la til at det er viktig å fordømme alle former for irrasjonalitet som undergraver toleranse og mangfold, enten det er i USA eller et annet sted i verden.

– Når det er nødvendig, vil jeg si det jeg mener er nødvendig, uavhengig av om det kanskje ikke er hyggelig for presidenten i et eller annet land, fortsatte FN-sjefen, men understreket at han ikke kommenterte presidentens uttalelser.

