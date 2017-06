Ordkrig om Listhaug på Facebook

ANNONSE

Stavanger Aftenblads kommentator har flere ganger uttrykt sin store misnøye med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Hennes politikk og retorikk har vært gjenstand for flere kommentarer i avisen hans og på Facebook, og det skaper ofte storm.

Søndag ga han statsråden et nytt stikk:

Posten fikk flere hundre reaksjoner på kort tid.

«Listhaug er en tydelig og dyktig politiker som nok skremmer mange av de som ikke stemmer FrP. Jeg stemmer ikke FrP eller heier på Listhaug, men syns dette var et føleribasert overtramp. Jeg blir ikke klok på Omdal, av og til glitrende og av og til nifs.»

«Ser poenget ditt Omdal. Integreringsministerens meningsfeller gjør poenget ditt enda tydeligere i kommentarfeltene her.»

«Herlig å sjå korleis brannkorpset rykkjer ut når kynismens mor får passet påskrive.»

Og en som reagerte kraftig var Kjetil Rolness, innvandringskritiker med standpunkter som ofte kolliderer med Omdal. Han publiserte sin egen Facebook-status, med basis i det Omdal skrev:

Også Rolness' utblåsning har gitt hundrevis av reaksjoner.

«Nok en gang er Omdal litt upresis med fakta når det gjelder Listhaug. Målet helliger middelet.»

« For en herlig feide mellom dere to. Samtidig har jeg lyst til å si dette:

Hadde jeg hyra et annet menneske til å skrive mine fb-innlegg ville jeg ha stått personlig til ansvar for hvert ord som ble levert under mitt navn.»

«Litt morsomt når folk skal kverke en statsråd og så heller begår selvmord med pennen.»

Disputten kom på tampen av en helg som var preget av karakteristikken «Jævla rasistkjerring», som Ap-politikeren Gjermund O. Bjørndahl ga Sylvi Listhaug.

Også den skapte storm, noe som førte til at han måtte beklage uttalelsen.

Flere har luftet sine meninger på Twitter:

Det største problemet med å kalle Listhaug en "jævla rasistkjerring" er at Listhaug er smart nok til å snu det til sin fordel. — Fredrik Eide Nilsen (@fenilsen) June 11, 2017

Er det mulig..? Sven Egil Omdal kliner til med enda mer avskyelig skittkasting om Sylvi Listhaug.



Fra... https://t.co/3dDkciAfwD — iRene (@iRHov) June 11, 2017





Niqab-forbud



Mandag ble det også kjent at regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og skoler.

Forbudet skal gjelde på alle barnehager og skoler, helt opp til universiteter og høyskoler.

– Å se ansiktene til hverandre er en viktig verdi, og viktig for undervisningen. Det viktigste er at barnehager og alle utdanningsinstitusjoner skal være gode møteplasser for alle, sier Isaksen til NRK.

