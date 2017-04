Os vil forby tigging

ANNONSE

- NRK-dokumentaren var dråpen i begeret, sier ordfører Marie Bruarøy (H) til Os og Fusaposten.

Ordføreren får støtte av varaordførar Laila Reiertsen (Frp). De er enige om at tiden er moden for å totalforby tigging på Os.

- Vi har hatt møte i politirådet i dag, og lensmann Oddbjørn Dyrdal støtter oss fullt ut i et totalforbud.

Det var Brennpunkt-dokumentaren som ble utløsende. Den viste et kynisk nettverk med vold, trusler, tigging og prostitusjon - hvor bakmennene håvet inn penger.

- Vi har lenge vurdert å innføre et lokalt forbud, men når vi nå ser hvor tydelig politiet uttaler seg både i dokumentaren og lokalt, er tiden moden, sier Høyre-ordføreren.

Høyre-ordfører Marie Elisabeth Bruarøy.

Hun sier det lokale tiggerforbudet vil bli innlemmet i nye politivektekter.

- Kommer i grupper

Til Nettavisen utdyper Bruarøy at:

- Vi har en del rumenske tiggere i Os, som blir transportert hit i grupper. Mange av dem har vært svært pågående, spesielt mot barn og eldre. Slik vil vi ikke ha det.

- Vi har gode sosiale nettverk til å ta vare på de som trenger hjelp i Norge, legger hun til.

- Ikke langt til Bergen

Ordføreren forteller at det er fire mil mellom Bergen og Os.

- Når vi ser at avdekkes et slikt enormt nettverk i Bergen, er ikke Os langt unna. Vi skal ikke være naive.

Saken kommer opp for formannsskapet 16. mai, men er sikret flertall.

- Høyre og Frp sørger for flertall, så dette blir noe av, når departementet har gitt sitt godkjent-stempel, sier Bruarøy - som tror dette kan realiseres før sommeren.

Lillesand - først ute

I juni 2014 ble tiggeforbudet innført i Lillesand, og fortsatt er det eneste byen i Norge med et slikt forbud.

Forbudet, som trådte i kraft 1. mars, var igjen oppe til behandling i bystyret igjen for et drøyt år siden - og ble opprettholdt, takket være stemmer fra Høyre, Frp og Pensjonistpartiet.

I Lillesand ønsker Ap-politikeren at forbudet oppheves.

Gruppeleder i Ap Lillesand, Cecilie Knibe Hanssen, sier til Nettavisen at de kun har to tiggere i byen.

- Eneste forskjellen fra før forbudet ble innført, er at de måtte flytte seg fra kommunal til privat grunn, sier hun.

- Hvor står de nå da?

- Den ene står foran butikken, den andre foran banken.

- Helt unødvendig

- Hva synes du om forbudet?

- Jeg synes det er helt unødvendig og uverdig. Det er vanskelig å svelge for meg at vi er eneste byen i Norge med et slikt forbud, sier Hanssen – og legger til:

- Det har med et grunnleggende menneskesyn å gjøre. Ingen tvil om at storby- og småbykriminalitet ikke kan sammenlignes i dette tilfelle, mener hun.

- Alle hilser på tiggerne

- Vi trenger ikke et forbud, for oss vil det være tilstrekkelig å endre forskriftene, mener hun.

- I Lillesand er det slik at alle hilser på tiggerne, de er en del av bybildet og gjør ingen fortred.

Bystyret i Arendal, som vedtok tiggeforbud i 2015, har opphevet forbudet.