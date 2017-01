Oslo Høyre vil ha vin i butikk

ANNONSE

Etter forslag fra Unge Høyre, vedtok Oslo Høyre i helga at de ønsker å åpne for salg av vin i butikk.

- Vi ønsker å åpne for noe vin i butikk, men det innebærer ikke at man legger ned Vinmonopolet, sier leder i Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, til Nettavisen.

VIN: Nicolai Øyen Langfelt, leder i Oslo Unge Høyre, vil ha en mer liberal alkoholpolitikk og blant annet åpen for salg av vin i butikk.

Øyen Langfeldt sier bakgrunnen for forslaget er at de vil gjøre det enklere for folk.

- Jeg tror det vil gjøre at folk får litt mer fleksibilitet i hverdagen, at man slipper å dra til Vinmonopolet hver gang man skal ha vin, sier han.

- La kommunene bestemme



- Hva betyr det at dere vil åpne for noe vin?



- Det kan kommunene regulere selv. Dette er bare en liberalisering av lovverket der vi sier at ikke bare Vinmonopolet skal kunne selge vin. Hvis dagligvarekjedene vil selge vin, så skal man kunne åpne for det, sier Øyen Langfeldt.

Oslo Høyre vedtok også å la kommunene bestemme over skjenketidene og utsalgstidene for alkohol i butikk.

- Det handler om at man skal overføre flere oppgaver til kommunene, og at de skal få mer eierskap over sin alkoholpolitikk, sier han.

- Så om man vil kan en kommune åpne for skjenking hele natta?

- Det må være opp til kommunene selv. For Oslo Høyre er det viktig med en streng alkoholpolitikk fremdeles, men vi ønsker å gi innbyggerne i kommunene mer frihet, sier lederen i Oslo Unge Høyre.

- Synes det er interessant



Han påpeker samtidig at de også vil ha et stort fokus på å få redusert avhengighet, og at man har gode hjelpetiltak for denne gruppen.

Som Nettavisen skrev i forrige uke, ønsker flertallet i Frps programkomité å åpne for salg av øl i kiosker og på bensinstasjoner.

- Jeg synes det er veldig interessant, sier Øyen Langfeldt, og legger til:

- Men hovedfokuset vårt går på å gi kommunene mer ansvar og private vin i butikk.

Oslo Høyre er det største lokallaget til Høyre. De har i dag seks stortingsrepresentanter og preger partiets politikk på flere områder.

Forslaget skal behandles på Høyres landsmøte til våren.