Før Ruter begynner med selvkjørende busser må førerløse biler bli tillatt. Det er varslet at det blir lagt fram et lovforslag på Stortinget i løpet av våren.

– Jeg tror nok det er for optimistisk at dette er oppe og går i 2017, men vi vil være i gang med det i 2018, sier Ruters direktør for mobilitetstjenester, Endre Angelvik, til Aftenposten.

Ruter kan ikke si hvor bussene kommer først, men de utelukker de mest trafikkerte linjene, hvor det i dag kjører leddbusser. (©NTB)