Oslo kommune har rutinemessig kjøpt leiligheter til langt over takst

Betalte villig over 40 prosent mer enn antatt verdi i flere tilfeller.

Nettavisen har fått innsyn i alle kjøpene som Boligbygg Oslo KF har gjennomført de siste to årene. Oversikten viser at Oslo kommune helt rutinemessig har betalt mange hundre tusen kroner over takst for å skaffe seg leiligheter som skal brukers som kommunale boliger.

Har betalt over 160.000 per kvadratmeter



Ifølge kommunens egen oversikt har 2017 vært et forholdsvis stille år, der salgene i stor grad har gått til en pris rundt prisantydning på et høyt nivå.

Blant annet betalte kommunen 163.277 kroner per kvadratmeter da de kjøpte en ettroms leilighet rett ved Solli Plass. Da hadde kommunen fått 100.000 kroner i rabatt.

Tallene for 2017 viser forøvrig at omtrent halvparten av kjøpene av brukte boliger har skjedd som direktekjøp gjennom advokatfirmaet Sørli & Co.

Boligbygg Oslo KF nekter å besvare spørmål om Sørli overfor Nettavisen, fordi «enkeltpersoners eventuelle involvering i eiendomstransaksjonene, vil omfattes av den uavhengige granskningen».

Full fart i 2016



I 2016 har derimot kommunen ikke latt seg skremme mens boligprisene i Oslo har skutt til himmels, selv om kommunen tidligere har sagt at de ikke var med i de heftigste budrundene.

Boligbygg deler sine kjøp inn i mange forskjellige kategorier. Av 58 «ordninære» brukte leiligheter (små selveierleiligheter), ble 41 kjøpt til over takst.

Både 300.000 og 400.000 kroner over takst på leiligheter til mellom 2 og 3 millioner kroner var helt vanlig - og minst 6 kjøp gikk for over 600.000 kroner over takst.

Disse 41 boligkjøpene var verdsatt til totalt 113,4 millioner kroner, mens kommunen betalte 127,4 millioner.

Andelsleiligheter også attraktive



Og det var ikke bare vanlige leiligheter kommunen betalte høyt over takst. For borettslagsleilgheter ser man mye av det samme mønsteret:

36 av 50 andelsleiligheter ble kjøpt til over takst. Disse 36 leilighetene ble i snitt kjøpt for 411.000 kroner over takst. Totalt var leilighetene antatt å være verdt 83,8 millioner, mens kommunen betalte 98,5 millioner.

(I tillegg kommer kjøp av hele borettslag).



Betalte over 40 prosent mer enn takst



Det enkeltkjøpet der Oslo kommune betalte mest over takst for en vanlig leilighet, var en ettroms leilighet på Bestum som hadde en prisantydning på 1,9 millioner kroner. Her betalte Oslo kommune 720.000 kroner over takst - totalt 2,62 millioner kroner. Det er nær 40 prosent over antatt verdi.

For en leilighet på Haugenstua betalte kommunen 725.000 kroner over takst for en ettroms.

For andelsleiligheter var det to separate ettromsleiligheter på Haugenstua der kommunen strakk seg lengst. Mens taksten var 1,7 millioner på hver av leilighetene, betalte kommunen henholdsvis 2,41 og 2,425 millioner. Det er 42 og 43 prosent over hva takstmannen mente leilighetene var verdt.

I kroner og øre var det derimot i området Huseby og Hovseter at kommunen gikk lengst. Med 725.000 kroner over prisantydning, la kommunen 4.125.000 kroner på bordet for en leilighet som var verdsatt til 3.400.000 på Huseby - mens de betalte 880.000 kroner over takst for en toromsleilighet i Hovseterveien.

