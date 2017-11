Oslo kommune kjøpte fire leiligheter som ikke var til salgs

Eierne fikk et tilbud de ikke kunne si nei til.

Se for deg at du sitter hjemme en dag. Så ringer telefonen. Det er en eiendomsmegler du aldri har snakket med før som ønsker å kjøpe leiligheten du bor i.

Du sier at du ikke har tenkt å selge, men tenker at alt selvsagt handler om pris.

Dagen etter står eiendomsmegleren i stua di sammen med en ukjent klient: En mann ansatt i et kommunalt selskap, som har som jobb å kjøpe leiligheter til vanskeligstilte i kommunen.

De forteller at det er viktig at kjøpet blir gjennomført før nyttår.

En uke senere er leiligheten solgt til rekordpris. I papirene til kommunen står det at leiligheten er solgt til takst. «Taksten» er den prisen som eiendomsmegleren har lokket frem kjøpet med.

Hadde det travelt



Dette er ikke bare et tankeeksperiment, men noe som skjedde flere ganger på kort tid i en bygård ved Bislett i Oslo.

Desember 2016 var nemlig en meget travel måned for eiendomskjøpere i Boligbygg Oslo. Minst 42 leiligheter ble formelt kjøpt i privatmarkedet i løpet av måneden, inkludert svært mange av leilighetene som Nettavisen tidligere har skrevet om.

Kjøpte leiligheter som ikke var til salgs

Boligbygg bekrefter at de var på utkikk etter leiligheter i et helt konkret område.

Årsaken var at en rekke kommunale leietakere var i ferd med å miste sine boliger på det private leiemarkedet. Bydelen hadde derfor et stort behov for erstatningsleiligheter i nærheten av der beboerne mistet sine leiligheter.

- Bydelen har en base tilknyttet en bygård, og hadde behov for ytterligere fire leiligheter i tilknytning til basen. Boligbygg henvendte seg til meglere, og Nordvik & Partners hadde fire leiligheter til salgs på vegne av privatpersoner som alle har bebodd og vært hjemmelshaver i leilighetene i lengre tid før kjøpet, opplyser en representant for Boligbygg til Nettavisen som henviser til bydelen for mer informasjon.

Bydelen har ikke besvart Nettavisens spørsmål.

Formelt ble leilighetene solgt som et vanlig salg med budrunde. Det ble hentet inn takst uten en verdivurdering - og det ble laget et prospekt. Prospektet inneholdt ingen bilder av leiligheten, og det er ikke spor av at leilighetene ble annonsert på det åpne markedet.

Eiendomsmegleren er i alle tilfeller Jens Christian Killengreen i Nordvik & Partners, som nylig ble dømt til å betale 4,5 millioner kroner i erstatning etter et såkalt «off-market»-salg - en sak som er anket. Verken Killengreen eller meglerfirmaet har besvart Nettavisens henvendelser.

Ga tilbud som var for gode til å si nei til



Nettavisen vet at måten dette skjedde på var at beboere i borettslaget, som ikke hadde gitt noen indikasjon på at de ønsket å selge, ble kontaktet av eiendomsmegleren per telefon.

Megleren kom så med et tilbud som var så godt at de ikke kunne si nei, og som gjorde at eierne var villig til å finne seg et nytt sted å bo på svært kort varsel i det anstrengte markedet som var i Oslo da.

I det ene tilfellet var det snakk om en kvadratmeterpris på nesten 130.000 kroner for en 26 kvadratmeter stor leilighet. Det er den desidert dyreste andelsleiligheten som Boligbygg har kjøpt i 2016. To litt større leiligheter ble også solgt for over 100.000 kroner per kvadratmeter samtidig.

Budjournalen for den ene av de fire leilighetene.

Selv om kjøpene for alle praktiske formål var et direkte kjøp, ble det likevel gjennomført budrunder på alle leilighetene der Boligbygg la inn bud på meglers prisantydning.

I det ene tilfellet la selger selv inn et motbud over prisantydningen - hvorpå Boligbygg høynet sitt bud til mindre enn enn selgers motbud. Det ble så akseptert.

