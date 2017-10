Oslo kommune var ikke interessert i å undersøke sosial dumping

- Ikke naturlig at Boligbygg sjekker arbeidsforholdene.

- Boligbygg har lenge hatt et aktivt forhold til Oslo kommunes forsterkete fokus mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og for trygge arbeidsplasser og et organisert arbeidsliv.

Dette skriver Boligbygg i sin årsrapport for 2016, og understreker samtidig at de forsterker arbeidet.

Staten selv definerer bygg- og anleggsbransjen som en bransje med høy risiko for sosial dumping.

Gjorde ingen undersøkelser på storkjøp



Men da Boligbygg kjøpte boliger for 123 millioner kroner av en utbygger som tidligere er anmeldt av Arbeidstilsynet for underbetaling av ansatte, sier selskapet at de ikke gjorde noen undersøkelser om arbeidsforholdene var i orden denne gangen.

- Boligbygg var ikke oppdragsgiver for arbeidene som er gjort i Kirkeveien 72 før vi overtok leilighetene, og har således ikke sjekket arbeidsforhold, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen i Boligbygg til Nettavisen.

- Hvis arbeidslivskriminalitet er noe som er viktig å bekjempe for Boligbygg, er det ikke da naturlig å ettergå arbeidsforholdene når dere gjennomfører store direktekjøp?

- Det er i utgangspunktet ikke naturlig at Boligbygg sjekker arbeidsforholdene der vi ikke er oppdragsgiver for arbeidene, sier Øyen - og sier at de heller ikke har sjekket .

- Burde ringe noen bjeller



Dette får forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet til å reagere.

- For det første så mener vi at kommunene må gå lenger enn bare å se på hvilket lovmessige ansvar de har, sier Skau.

- Det ene er at de rent formelt ikke var byggherre da oppussingen pågikk og at de da ikke har byggherreansvar, eller om de har vedtatt egne seriøsitetsregler for innkjøp. Men med alt fokuset som har vært omkring sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, så burde det absolutt vært ringt noen bjeller i dette tilfellet, sier forbundssekretæren.

Han mener at man skal være særdeles forsiktig med å handle med aktører som har en lettvint omgang med lovverket, både fordi det kan gi useriøse aktører en fortjenestemulighet og at man skaper et marked der det potensielt kan tjenes penger på sosial dumping og regelbrudd.

- Særlig skal man være på vakt når man skal gjøre handel for så store summer. I tillegg mener vi at man alltid skal foreta en etisk og moralsk vurdering når man på vegne av det offentlige skal utøve forretninger.

