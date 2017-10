Oslo: Nyboligsalget ned 60 prosent

- Vi er bekymret, sier Boligprodusentene.

Boligsalget har gått ned 20 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Det opplyser Boligprodusentene i en pressemelding.

Det er salget av leiligheter som har størst nedgang med 35 prosent. Salget av eneboliger går ned 11 prosent, mens småhus har en oppgang på 18 prosent.

Oslo har den største nedgangen. Der er salget er ned 60 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Han mener det er den midlertidige boliglånsforskriften er den viktigste årsaken til at det selges færre nye boliger, og ønsker å gi følgende råd til politikerne:

Den midlertidige boliglånsforskriften kan ligge frem til sommeren, men bør ikke videreføres.

Husbankens rolle bør vurderes. Det bør innføres ordninger som gjør at Husbanken kan bidra til at det igangsettes bygging av nok nye boliger.

Kommunene må ikke stoppe opp å regulere nye tomter til boliger. Da får vi det samme problemet om noen år igjen.

Det må bli billigere å bygge. Mange pålegg gjør det unødvendig dyrt uten at det gir direkte utslag på bokvaliteten.

Igangsetting



Igangsettingen av boliger ligger fortsatt på et høyt nivå, og ligger fire prosent over fjoråret.

Igangsetting av eneboliger går ned med 13 prosent, mens småhus og leiligheter øker med henholdsvis 32 prosentog 3 prosent.

De 12 siste månedene er det igangsatt 31.987 boliger, mens det er solgt 30.381 boliger

- Vi er bekymret

– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi. Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk. Dette er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger.

