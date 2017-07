Oslo: To sendt til sykehus etter knivstikking

Lørdag klokken 14.07 ble politiet varslet om en voldshendelse i hovedstaden.

- To personer er sendt til Ullevål sykehus etter knivstikking på Sinsen i Oslo, bekrefter politiet overfor VG Nett.

- Vi fikk melding om at det var et slagsmål med mulig bruk av kniv, og da vi kom på stedet så vi at den ene personen var knivstukket i halsen, sier operasjonslederen.

Det er uvisst hvor skadet den knivstukne er. Den andre involverte fikk mindre skader. Begge er nå sendt til sykehus for videre behandling.

Årsaken til konflikten er så langt ikke kjent, men det var ikke flere som var innblandet.

