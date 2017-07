Oslo er en segregert hovedstad, bekrefter fersk statistikk.

Kun 45 prosent av innbyggerne i delbydel Fossum på Stovner er i jobb, skriver nettutgaven til Aftenposten.

Ny statistikk fra Oslo kommune dokumenterer for første gang situasjonen helt ned på delbydelsnivå.

- Segregert by

- Tallene forteller oss først og fremst at Oslo er en delt by, en segregert by. I de ulike bydelene bor det veldig ulike folk, sier seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret til avisen.

Oslo er inndelt i 15 bydeler og 98 delbydeler.

38 prosent kvinner i jobb

Fossum med sine 5000 innbyggere har Oslos aller laveste yrkesdeltagelse med 45 prosent. Blant kvinnene i Fossum er yrkesdeltagelsen kun 38 prosent. Den lave kvinnelige yrkesdeltagelsen gjør seg også gjeldende i Vestli med 47 prosent og Romsås, Rommen og Haugenstua med 49 prosent.

To tredjedeler av innbyggerne her er enten innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere.

Enorme forskjeller



Fra statistikkbanken til Oslo kommune fra 2014 ser vi at delbydel Slemdal hadde høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt med 918.000 kroner - over tre ganger så mye som i delbydel Fossum.

Fossum hadde den laveste gjennomsnittlige bruttoinntekten på 273.000 kroner.

Har du sett denne videoen?