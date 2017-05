ANNONSE

– Oslofjordtunnelen åpner for trafikk igjen klokken 18 i dag, mandag 29. mai, melder Statens vegvesen på Twitter. Det ble meldt i forrige uke at tunnelen skulle åpnes 29. mai, men mandag morgen var den fortsatt stengt.

– Det var blant annet noen skilt som måtte monteres, og det tar tid, sier trafikkoperatør Dag-Rune Gundersen hos Vegtrafikksentralen, til Aftenposten.

Tunnelen har vært stengt siden 5. mai på grunn av en omfattende lastebilbrann. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen var totalskadd etter brannen. Ingen ble alvorlig skadd.

Når tunnelen igjen åpnes for trafikk, blir det med en rekke tiltak for å bedre sikkerheten. Blant annet innføres det et midlertidig rushtidsforbud for tungtransport over 12 meter mellom klokken 7 og 9, og 15 og 18. (©NTB)