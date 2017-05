Oslofjordtunnelen stenges midlertidig for tunge kjøretøy

ANNONSE

– Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.

Vegvesenet planlegger å gjenåpne tunnelen mandag 29. mai. Det blir forbudt for tunge kjøretøy i tidsrommene mellom klokken 7 og 9 og klokken 15 og 18.

(©NTB)