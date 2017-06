Over 200 terrordrept i Europa på ett år - nordmenn lar seg ikke skremme

ANNONSE

Storbritannia har blitt rammet av tre store terrorangrep i London og Manchester i løpet av et par måneder. Til sammen har 34 mennesker blitt drept i anslagene. Til tross for hyppigheten av terroranslag i britiske storbyer, har ikke dette skremt nordmenn vekk fra å reise til Storbritannia på enten storbyferie eller forretningsreise.

- Vi har ikke sett en nedgang på antall nordmenn som reiser til Storbritannia. Tvert om så har vi faktisk tall som viser en fin økning på London. Det er ikke noe som indikerer at reiselysten har avtatt etter de siste terrorangrepene. Heldigvis, fordi det kan tyde på at i den grad terroristene ønsker at frykten skal bre seg, kan det synes at reisende oppfører seg normalt, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til Nettavisen.

Johansen sier at SAS heller ikke opplever noen nedgang på antall reisende til andre steder i Europa som relativt nylig er rammet av terror.

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, forteller til Nettavisen at heller ikke de har opplevd noen nedgang i antall solgte flybytter til Storbritannia.

Dystert terror-år i Europa

Flere europeiske storbyer og feriebyer har også blitt rammet av terror det siste året. Siden juni i fjor sommer har det vært åtte store terrorangrep mot storbyer og feriebyer som London, Manchester, Stockholm, Berlin, St. Petersburg, Istanbul og Nice.

Minst 214 mennesker har mistet livet i disse angrepene. Med unntak av Istanbul i Tyrkia, har ikke Utenriksdepartementet utstedt noen konkrete reiseråd for destinasjonene nevnt overnfor.

- Ha is i magen og nyt ferien

Terrorekspert Magnus Ranstorp anser det som svært lite sannsynlig at man skal havne midt oppi et terrorangrep, selv om man reiser til «utsatte» destinasjoner.

- Europa er vel ikke så farlig å reise til. Sannsynligheten for at man skal være på feil sted hvis noe skulle skje, er svært liten. Jeg mener man skal ha is i magen og nyte ferien. Selv skal jeg til Paris. Hvis noe skulle skje, er det såpass mange sikkerhetsfolk i gatene som kan handle raskt, sier Ranstorp, som er terrorforsker ved Det svenske Forsvarsakademi, til Nettavisen.

- Jeg tror ikke man trenger å være spesielt oppmerksom eller årvåken. Dette handler om sunn fornuft, sier Ranstorp.

Ranstorp sier man likevel kan ta enkelte forholdsregler.

- Det kan være visse datoer man kan være oppmerksomme på, som 14. juli (nasjonaldagen i Frankrike) og 7. juli (7/7-angrepene i London i 2005). Man kan også være litt mer årvåken når man befinner seg på kjente landemerker og i store folkemengder, legger han til.

- Foreligger det noen konkrete terrortrusler i sommer, Ranstorp?

- IS (Den islamske stat) har truet med angrep i Russland, Storbritannia, USA og Frankrike, sier han.

Den svenske terrorismeforskeren Magnus Ranstorp.

Terrorangrep i Europa

* Syv mennesker ble drept da en varebil meide ned fotgjengere på London Bridge i begynnelsen av juni. Tre menn gikk deretter ut av varebilen og gikk til angrep med kniv på tilfeldige folk i gaten. 48 personer ble skadet i dette angrepet.

* En drøy uke tidligere, 23. mai, ble 22 mennesker drept og 100 skadet da en selvmordsbomber sprengte seg selv i luften på en konsert med artisten Ariana Grande i Manchester.

* To måneder tidligere, 22. mars, ble fem personer drept, inkludert terroristen, da en person kjørte ned fotgjengere på Westminster Bridge. En politimann ble også drept da terroristen forsøkte å ta seg inn i det britiske parlamentet.

* I Stockholm ble fem mennesker drept og flere skadet da en lastebil kjørte inn i varehuset Åhléns i april måned.

* 14 mennesker ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg selv i luften på en undergrunnsbane i St. Petersburg i april.

* 39 mennesker ble drept i et terrorangrep i Istanbul på nyttårsaften. Tolv mennesker ble drept og 48 ble skadet da et vogntog kjørte inn i en folkemengde på et julemarked i Berlin bare noen dager før jul i fjor.

* 86 mennesker ble drept og over 300 skadet da en lastebil meide ned en folkemengde på strandpromenaden i Nice i Frankrike i juli i fjor sommer.

* 36 mennesker ble drept og 147 skadet da tre terrorister utførte selvmordsangrep på flyplassen Atatürk i Istanbul i juni i fjor.