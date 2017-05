Over 500 klager i uka på avfallshentingen i Oslo

ANNONSE

– I valget mellom brudd på arbeidsmiljøloven og klagetall, prioriterer vi å følge loven, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten til Aftenposten.

– Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.

Oslo kommune overtok avfallshåndteringen i hovedstaden et par dager før selskapet Veireno, som hadde hatt ansvaret i snaue fem måneder, slo seg konkurs i februar. Veireno startet avfallsinnhentingen 3. oktober 2016, men ved årsskiftet var antallet klager fra frustrerte innbyggere oppe i 30.000. Oslo kommune overtok både Veirenos ansatte og søppelbilene.

Bakke Fredriksen peker på at utgangspunktet ikke var det beste da kommunen overtok avfallsinnhentingen.

– Vi er langt fra fornøyd med klagetallene og jobber hardt for å få dem ytterligere ned. Samtidig erkjenner vi at det blir vanskelig å komme tilbake til de samme, lave tallene vi hadde før Veireno overtok. Vi var en usynlig tjeneste som brått syntes litt bedre i terrenget. Terskelen for å klage er endret, sier Bakke Fredriksen.

